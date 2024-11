‘Peces del Món’ arriba a Marratxí després del seu pas per la Nit de l’Art de Palma

Sa Refinadora ha acollit aquest divendres horabaixa la inauguració de ‘Peces del Món’, una exposició que reuneix les obres guanyadores i finalistes de les vuit edicions de la Biennal Internacional de Ceràmica de Marratxí (BICMA). Aquest prestigiós certamen tornarà el març de 2025, coincidint amb la 40 edició de la Fira del Fang.

La mostra es pot visitar al nou espai expositiu del Pont d’Inca, després d’haver format part del programa de la Nit de l’Art de Palma 2024 i d’haver estat exposada a la Sala de la Capella de la Misericòrdia.

El batle de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacat durant la inauguració: «Ara volem apropar aquesta magnífica exposició a tots els veïns de Marratxí, a qui anim a visitar-la, ja que suposa un autèntic privilegi». Llompart ha afegit que «donam suport tant a la cultura i les tradicions com a l’art contemporani i avantguardista. Per això, hem decidit recuperar la Biennal Internacional de Ceràmica de Marratxí, un certamen concebut des dels seus inicis per fomentar la participació de destacats artistes internacionals».

Per part seva, la regidora de Cultura, Carmen Cañellas, ha ressaltat que «mostrar les obres de les vuit edicions anteriors de la Biennal de Ceràmica, com a preludi de la novena edició de la BICMA, contribuirà de manera significativa a consolidar Marratxí com un referent cultural i artístic a escala internacional».

A l’acte d’inauguració hi han assistit Pere Ferrer Oliver, director insular d'Artesania, i María Magdalena García, consellera electa del Consell de Mallorca i vicepresidenta de l'IMAS i una de les impulsores del projecte de la BICMA el 2006, quan era regidora de Cultura de l'Ajuntament de Marratxí.

L’exposició compta amb la participació de destacats ceramistes locals i artistes de fins a 24 nacionalitats diferents, provinents de llocs com Japó, Corea del Sud, Taiwan, Austràlia, Turquia, Romania, Egipte o Israel, entre molts altres països, a més de diverses parts de l’Estat espanyol. La selecció, de 45 peces, destaca pel risc i l’experimentació. Les obres pertanyen a un fons heterogeni de fins a 140 creacions artístiques que des de fa vint anys l’Ajuntament de Marratxí ha anat acumulant a través de premis i generoses donacions.

La mostra romandrà oberta al públic fins al 4 de gener, a Sa Refinadora, espai expositiu ubicat a l’Avinguda Antoni Maura, oferint als visitants l’oportunitat de descobrir la riquesa de la ceràmica contemporània de Marratxí i el seu impacte en l’àmbit local i internacional, valorant les obres d’un municipi «la senya d’identitat del qual sempre ha estat el fang».