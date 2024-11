La Simfònica destinarà tota la recaptació del tercer concert de temporada als afectats per la DANA al País Valencià

L’Orquestra Simfònica Illes Balears (OSIB) oferirà el pròxim 12 de desembre de 2024, el tercer concert de temporada d’abonament, a l’Auditorium de Palma, a les 20 h, dirigit pel mestre titular Pablo Mielgo. Serà un concert solidari ja que es destinarà tota la recaptació de la taquilla a benefici dels afectats per la DANA. Amb aquesta iniciativa solidària, l’OSIB tracta d'ajudar els damnificats pel terrible temporal que ha afectat majoritàriament el País Valencià. Les entrades ja estan a la venda i es poden comprar a través de la web de la Simfònica o les taquilles de l’Auditorium de Palma.

El concert començarà amb una primera part dedicada a Wolfgang Amadeus Mozart amb l’obertura de Don Giovanni i el Concert per a piano núm. 23, un dels més interpretats i importants del repertori pianístic que combina virtuosisme i sensibilitat. Per aquesta obra, la Simfònica comptarà amb la pianista solista Eva Gevorgyan.

Eva Gevorgyan és una jove artista Yamaha, i ha estat guardonada en més de quaranta concursos de piano, incloent-hi el Concurs Internacional de Cleveland per a joves pianistes 2018 i el Concurs per a joves artistes 'Van Cliburn' 2019. Més recentment, el 2023, ha guanyat el Prix du Bern a Suïssa, el ‘Discovery Award’ als 'International Classical Music Awards' 2019, i el Gran Premi Nacional al Concurs Nacional d’Orquestra de Rússia en 2021; i ha estat finalista i guanyadora del Premi Especial al Concurs Internacional Chopin de Varsòvia (Polònia).

La segona part tendrà com a protagonista l’obra Quadres d’una exposició de Modest Mússorgski. Obra inspirada en deu pintures del seu amic pintor Víktor Hartman, que destaca per la seva expressivitat i colors musicals. Inicialment fou escrita per a piano i arribà a la popularitat gràcies a l’orquestració de Maurice Ravel.

Aquest concert es repetirà l’endemà, 13 de desembre, a les 19.30 h a l’Auditori de Manacor.