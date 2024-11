Nou Romancer celebra el seu 30è aniversari amb concerts especials al Teatre del Mar i la presentació del nou disc 'De crancs i moixos'

Nou Romancer, un dels grups més emblemàtics de la música tradicional mallorquina, celebra enguany el seu 30è aniversari amb concerts especials els dies 22 i 24 de novembre al Teatre del Mar. Aquestes actuacions no només marquen una fita en la trajectòria del grup, sinó que també presenten al públic el seu nou treball discogràfic, 'De crancs i moixos', una proposta que combina tradició i innovació musical.

Nou Romancer va néixer amb la voluntat de recuperar i reinterpretar romanços tradicionals, i ha aconseguit mantenir-se fidel a aquesta identitat al llarg de tres dècades, adaptant-se i evolucionant sense perdre la seva essència. Amb una discografia que inclou treballs com 'Blau com el Sol', 'La mentida i el titella', i ara 'De crancs i moixos', el grup ha captivat al públic convertint-se en una referència musical a les Illes Balears.

El nou disc, 'De crancs i moixos', representa una evolució en el so del grup, que combina ritmes tradicionals amb elements moderns per oferir una experiència única. Amb aquest treball, Nou Romancer vol apropar la riquesa de la música i la cultura mallorquines a nous públics, i per a això té com a objectiu dur-lo de gira per diversos teatres de Mallorca durant el 2025.

Seguint el seu compromís amb una cultura inclusiva i accessible, Nou Romancer oferirà entrades per a col·lectius vulnerables al concert del diumenge 24 de novembre, en col·laboració amb una entitat social de l’illa, per promoure la participació i l’accés a la música en viu.

Les entrades pel concert del dia 22 de novembre ja estan exhaurides, però encara hi ha disponibilitat per al concert del dia 24. Aquesta celebració marca una fita important en la història del grup i és també un pas ferm cap al futur, amb l’objectiu de continuar creant i compartint música amb nous públics.