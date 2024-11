[VÍDEO] Egberto Gismonti i Daniel Murray per primera vegada a Mallorca de la mà del Jazz Voyeur Festival

La dissetena edició del Jazz Voyeur Festival dona protagonisme a l’evolució del jazz al Brasil, sent la quarta data de la programació de la present edició el màxim exponent. Una cita que comptarà amb tres artistes que brindaran homenatge a aquest estil musical que tant coneixen, exploren i aprecien: Egberto Gismonti, Daniel Murray i Pedro Rosa.

Gràcies a la seva àmplia i treballada trajectòria artística, Egberto Gismonti ha forjat un llegat musical que fusiona la tradició folklòrica brasilera amb les influències de la música clàssica. És un artista tan complet que la seva habilitat per a la improvisació i la seva tècnica impecable l'han fet guanyar-se el nom com a virtuós guitarrista i pianista.

La seva passió per la música l’ha portat a explorar nous espais sonors i estils musicals que posteriorment l’han influenciat artística i personalment. És el cas de la seva trobada amb els pobles indígenes de la selva amazònica, que van marcar una fita en el seu desenvolupament artístic, transformant la seva visió musical de manera perdurable.

Aquesta setmana de novembre, després de passar per Barcelona i Madrid, Egberto Gismonti actuarà a Mallorca, el 24 de novembre, al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, per a oferir un format de concert exigent i exquisit acompanyat de Daniel Murray. Dins el seu repertori, el públic assistent al concert podrà escoltar les gravacions de 'Lôro' i 'Maracatú' amb Mauro Senise, Zeca Assumpção i Nené, 'Frevo', 'Água e vinho' i 'Salvador' en solitari, les dues primeres amb piano i la segona amb guitarra de 8 cordes, 'Palhaço' y 'Mágico' amb Charlie Haden i Jan Garbarek i 'Meninas' amb Jaques Morelenbaum, Zeca Assumpção i Nando Carneiro.

El guitarrista Daniel Murray com a artista convidat especial

Així mateix, tot i ser una un format íntim i personal, Gismonti comptarà amb el talentós guitarrista Daniel Murray com a convidat especial. Un músic, també brasiler, que compta amb les composicions d’Egberto Gismonti com a part important del seu repertori. Murray és considerat un dels guitarristes amb més talent de la seva generació, alhora que explora la música electroacústica i l’avantguarda. Com a una de les figures actuals de renom dins el jazz al Brasil, Murray té com a màxima influència i inspiració el reputat i conegut artista Tom Jobim, el mestre dels mestres d’aquest estil musical.

El talent de Pedro Rosa

La quarta data de concerts de la 17a edició del Jazz Voyeur Festival gaudirà de l'actuació del músic brasiler resident a Mallorca, Pedro Rosa. L’artista, en formació de quartet serà una trobada musical única amb ritme i emocions compartides.

Aquest acolorit format brindarà homenatge a la cultura brasilera, alhora que s’identifiquen molts elements del Jazz i de la música Afro. Pedro Rosa és un artista que, des dels seus inicis fa música per sorprendre, emocionar, conscienciar i retre homenatge a les seves arrels i la seva cultura. Per a aquest talentós artista, la música és la seva manera de compartir la seva essència i ajudar a la gent a través d’ella.

Les entrades es poden adquirir aquí.