La segona semifinal presencial de la Lliga del Paraulògic se celebrarà a Palma el 23 de novembre

El centre cultural Can Alcover de Palma serà l'escenari de la segona semifinal presencial de la segona edició de la Lliga del Paraulògic el 23 de novembre. La competició començarà a les 12 h i una vintena de participants s’enfrontaran a 15 proves de llengua i habilitat en una partida que durarà aproximadament una hora i mitja.

Després d’una primera fase comarcal en línia i una segona fase regional amb desafiaments cada vegada més exigents, la semifinal d’Andorra, que es va celebrar el 16 de desembre, va obrir un cicle de cinc semifinals presencials arreu dels Països Catalans: aquesta setmana és el torn de Palma (23 de novembre), seguida de Barcelona (30 de novembre), Perpinyà (1r de desembre) i València (data per determinar). Els millors participants de cada ciutat competiran per una plaça a la gran final, que es disputarà el gener del 2025 a Barcelona.

Les partides seran conduïdes per Pau Vidal, filòleg i divulgador lingüístic, que guiarà els concursants per una sèrie de proves pensades per posar-ne a prova tant el coneixement lingüístic com la capacitat de resolució ràpida. Les proves, similars a les de l’any passat, també inclouran enigmes especials per als espectadors i acompanyants.

Un fenomen cultural i lingüístic

D’ençà de la seva creació, a final del 2021, el Paraulògic s’ha consolidat com una eina potent per a la dinamització de la llengua catalana, i ha esdevingut tot un fenomen cultural, amb gairebé tres milions d’usuaris únics i una mitjana diària de 90.000 jugadors. La Lliga del Paraulògic proposa una nova manera de gaudir del joc, amb nous reptes que fan més emocionant l'experiència i amb l’al·licient afegit de la competició.

Enguany, la competició va començar el 14 d’octubre, i hi han participat vora 8.000 jugadors de 88 comarques dels Països Catalans, fet que ha consolidat la presència del Paraulògic a tot el territori, amb un creixement notable de jugadors fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb aquest segon certamen, VilaWeb transforma el Paraulògic en molt més que un joc: un lloc de trobada on la competició i la diversió es barregen, i creen una experiència que connecta persones i fa del català l’excusa perfecta per a passar-ho bé.