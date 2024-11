Dave Douglas & Joey Baron Quartet, la demostració de la gran versatilitat del jazz

Dave Douglas & Joey Baron Quartet han actuat aquest passat diumenge, 17 de novembre, al Trui Teatre de la mà del Jazz Voyeur Festival. La formació de quartet de la qual també formen part Marta Warelis i Nick Dunston ha fet que el públic assistent experimenti el jazz de primera mà amb una experiència auditiva memorable. La tercera data de concerts de la dissetena edició del JVF ha estat la darrera parada de la gira europea del trompetista Dave Douglas.

L’artista nord-americà Dave Douglas, juntament amb la seva formació de quartet han posat de manifest damunt l’escenari que el jazz és un gènere musical tan versàtil que és capaç de fusionar innovació i tradició. Una unió de sons que ha aconseguit arribar a la profunditat emocional de tots els assistents al concert.

Amb Marta Warelis al piano, Nick Dunston al contrabaix, Joey Baron a la bateria i Dave Douglas a la trompeta, la formació ha demostrat que la música improvisada és igual de sorprenent i accesible, com també variant. La delicada interacció musical del quartet ha fet un recorregut per nous espais sonors, redefinint i ampliant el concepte de la paraula jazz.

El trompetista i compositor nord-americà es caracteritza per beure de diverses fonts musicals alienes al jazz, com la música clàssica, el rock, la música balcànica, el folklore i diversos estils musicals que ha anat descobrint i provant al llarg de la seva trajectòria musical. Juntament amb els tres artistes que l’han acompanyat a l’escenari del Trui Teatre han fet de la vetllada una experiència auditiva tan personal, com expressiva.

El trompetista i compositor Dave Douglas compta amb una carrera musical tan àmplia que li ha fet guanyar-se el seu lloc com a figura innovadora i inspiradora en el món del jazz, sent també un punt de referència en l’evolució d’aquest gènere.