Pere Joan Martorell ressenya el poemari ‘Arrel’ de Begonya Pozo

Pere Joan Martorell, escriptor i crític literari, ressenya aquesta setmana a la revista d’idees, art i cultura, Ploma.cat, el poemari ‘Arrel’ de Begonya Pozo, guanyador del XIII Premi Pollença de Poesia.

Segons explica Martorell, «aquesta nova entrega poètica de l’autora valenciana esdevé de principi a fi una mena de dietari íntim i universal, un quadern de bitàcola que explora amb delicadesa i profunditat l'experiència de la gestació, des de la notícia de l’embaràs fins al naixement i el vincle que es va establint entre mare i fill».

Segons el crític literari, «amb una veu pròpia i original, l'autora entrellaça temes com el cos, la natura i el llenguatge per crear un univers poètic ple de significat i emocions. Amb ‘Arrel’, Pozo ens regala un cant amorós a la vida i a la maternitat. Els poemes no només parlen del cos físic, sinó també de l'emotiu i l'espiritual, al·ludint a la possibilitat de renéixer constantment». Podeu llegir la ressenya sencera a Ploma.cat a través del següent enllaç.