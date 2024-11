‘La substitució demogràfica del nostre poble’, el nou assaig de Pere Carbonell publicat a Ploma

L’escriptor Pere Carbonell Vidal ha publicat aquesta setmana a la revista d’idees, art i cultura, Ploma.cat, l’article ‘La substitució demogràfica del nostre poble’, en el qual analitza els canvis demogràfics de Mallorca i les Balears i el seu impacte en el desenvolupament de la població autòctona.

Segons assegura Carbonell, «la substitució demogràfica que estam patint és cada vegada més escandalosa, exagerada i evident. Aquí és quan ens toca la part més trista i complicada, que és assumir que els mallorquins ja som minoria a ca nostra. No és que els mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs siguem el 50% de la població, ja que del 50% nascuts aquí, al voltant d'un 20% són fills d'estrangers o de peninsulars i, per tant, no són població autòctona. Això vol dir que els mallorquins som una minoria del 30%, una minoria cada vegada més petita. Analitzant fredament les dades, gràfics i estadístiques, em reafirm en el que vaig anunciar fa tres anys en un article titulat Mallorquins! Estam en perill d’extinció. Tant de bo m’hagués equivocat, però, malauradament, aquesta és la realitat. Sí, els mallorquins estam en perill d’extinció».

A més, segons explica Carbonell en les seves conclusions, «la substitució demogràfica és com un rellotge d'arena que s'inicià amb el boom turístic dels anys seixanta i que encara no s'ha aturat, ans al contrari, s'ha accentuat considerablement. Els mallorquins estam sent enfonsats en unes arenes que absorbeixen la nostra llengua i cultura. Quan el darrer granet d'arena hagi caigut, ja no quedaran mallorquins per contar-ho. El nostre poble i identitat hauran quedat diluïts en una multiculturalitat global espanyolitzada. Hi haurà un dia que no quedaran mallorquins a Mallorca. Si continuam amb la tendència actual, Mallorca ja no serà Mallorca, serà una illa superpoblada (i supercontaminda) que haurà esgotat i devastat els recursos naturals, així com també haurà perdut la seva cultura i llengua pròpia. Desgraciadament, aquest procés ja està molt avançat i, malgrat que no podem tornar enrere, encara som a temps de frenar o, fins i tot, de revertir la substitució demogràfica del nostre poble». Podeu llegir l’article sencer a Ploma.cat a través del següent enllaç.