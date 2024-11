Presentació del número 50 de Caramella i debat sobre la cultura popular aquest divendres a Can Alcover

Can Alcover acollirà aquest divendres, 15 de novembre, a les 19.00 hores, un acte per celebrar els 25 anys i els 50 números de la revista semestral de música i cultura popular, Caramella. Serà una taula rodona, moderada pel coordinador de la revista, Josep Vicent Frechina, i que comptarà amb les intervencions de Maria Munar, Xesc Alemany i Miquel Sbert. Tots ells debatran sobre el tema que protagonitza el dossier central del número 50 de Caramella: quin paper juga la cultura popular com a bé col·lectiu enmig de l’embranzida individualista neoliberal en què vivim.

A més del debat i de la presentació dels continguts del número 50 hi haurà també un breu glosat a càrrec de Mateu Xurí i Maribel Servera.

25 anys marcant territori

L’any 1999 veia la llum el primer número de Caramella, l’aventura editorial de tres associacions repartides al llarg del país i que volia esdevenir un referent en paper del que passa en l’àmbit de la música i la cultura popular a casa nostra i amb la mirada posada en altres indrets de la Mediterrània o dels països que ens envolten.

Carrutxa, al Priorat i el Baix Camp; Tramús, a l’Horta i la Marina, i Solc, al Lluçanès, impulsen aquest projecte que arribarà al número 31, al segon semestre del 2014, amb aquesta fórmula. El primer número del 2015 ja serà responsabilitat de l’Associació Caramella, entitat impulsada per membres de les tres associacions fundadores i altres col·laboradors i que passa a ser la responsable d’agafar el testimoni i conduir-la fins a dia d’avui.

Durant aquests 25 anys, la revista s’ha imprès a Calaceit, al Matarranya, i ha anat escampant-se arreu del territori a través d’una xarxa de llibreries i biblioteques i dels subscriptors, principal patrimoni de Caramella.

Caramella és una publicació plantejada per fer assequibles a tothom els temes culturals vinculats a la tradició i a la seua renovació. També és una base important per a estudis sobre realitats de cultura popular i per disposar d'una visió àmplia del món de la música popular i tradicional dels territoris catalanoparlants. Des del seu inici, Caramella ha treballat per posar en contacte tots els actors d'aquests àmbits culturals, per a la qual cosa ha buscat col·laboradors referents en temes de danses populars, instruments, centres de documentació, estudiosos locals o especialistes en temes concrets, així com del món universitari, sempre intentant evitar convertir-se en un espai erudit allunyat de la població en general, i obrint perspectives innovadores en el terreny de la cultura popular, buscant un discurs actual i actualitzat, lluny d'una concepció nostàlgica i romàntica.