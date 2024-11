El duet catalanoeivissenc L’Arannà guanya el XVII Premi Miquel Martí i Pol a millor poesia musicada

La dissetena edició del Premi Miquel Martí i Pol del Certamen Terra i Cultura ha recaigut en el duet de folk-cançó L’Arannà, integrat per l’eivissenca Lara Magrinyà i la maresmenca Anna Sala, per la musicació de 'Flor negra', de Mercè Rodoreda. La cançó forma part del seu primer disc, La salamandra (Blau Atzavara, 2024), basat en adaptacions de la prosa poètica dels contes de l’escriptora barcelonina. El primer premi, que s’atorga cada any a la millor musicació en català i està dotat amb 3.000 euros, una escultura de Josep Bofill i una actuació a la Festa Major de Porrera 2025, s'ha fet públic el 13 de novembre en un acte a la Casa Golferichs de Barcelona, presidit pel músic i escriptor Lluís Llach.

El segon premi –que s’ha atorgat per primera vegada– ha recaigut en la cantautora maonesa Anna Ferrer i el pianista i productor vilafranquí Joan Solana ‘Jolly Damper’, que han musicat 'Cau de la por', del poeta i filòleg ciutadellenc Bartomeu Obrador-Cursach. El guardó està dotat amb 1.000 euros i una ampolla d’edició especial del Celler Vall-Llach. Durant el lliurament dels reconeixements, tant L’Arannà com Anna Ferrer & Jolly Damper han interpretat els temes premiats, i ha tancat l’acte la guanyadora de la darrera edició, la cantautora folk felanitxera Mar Grimalt.

Les altres cançons finalistes han estat 'O tots o ningú' de Bertolt Brecht, composta

i interpretada per Borja Penalba, 'Nits de vampir' de Xavier Iniesta, a càrrec d’Eduard Iniesta, i 'Fundacions de la ràbia' de Vicent Andrés Estellés, per Pau Alabajos.

El jurat està presidit per Lluís Llach i l’integren per l’actriu i rapsoda Sílvia Bel; el poeta, rapsoda i promotor Eduard Escoffet; el someller de Can Roca Josep Roca; la gestora cultural i directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells; el copropietari del Celler Vall-Llach i enòleg, Albert Costa, i el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau.

El Premi Miquel Martí i Pol s’atorga cada any al compositor de la millor poesia musicada en català. Les adaptacions finalistes i guanyadores s’han elegit a partir dels 90 originals presentats al certamen i entre els poemes musicats publicats en qualsevol format al llarg del darrer any, del 12 de setembre del 2023 a l’11 de setembre del 2024, que han representat un total de 420 cançons. El Certamen Terra i Cultura és una iniciativa de la Fundació Lluís Llach amb el patrocini del Celler Vall-Llach i el suport de l’Ajuntament de Porrera.

Els poetes més musicats en català i editats durant el darrer any han estat Vicent Andrés Estellés (65), Joan Francesc López Casasnovas (22), Joan Salvat-Papasseit i Maria Mercè Marçal (14), Begonya Pozo (12), Francesc Matheu (12), Joan Valls (11) i Abu Al-Russafí, Damià Huguet, Desideri Lombarte i Mercè Rodoreda (10).

El duet guanyador

El duet integrat per les vocalistes i compositores Anna Sala (Pineda de Mar, 1996) i Lara Magrinyà (Vila d’Eivissa, 1991) va musicar 'Flor negra' transformant en cançó una prosa poètica de Mercè Rodoreda. «Ens va interessar la visceralitat amb què tractava el tema de la pena, que també ens confirma com a individus, perquè si no sents la pena, no ets ningú. És una lletra escrita des de les entranyes, asseguren.



El tema forma part del debut La salamandra (Blau Atzavara, 2024), basat en contes de Mercè Rodoreda. L’Arannà ha treballat a fons l’apartat musical i literari: «Els textos que no estaven concebuts amb les regles de la rima i la mètrica, característica implícita en la poesia que fa que combinada amb paràmetres musicals sigui orgànica».



La musicació, sempre amb la supervisió de l’escriptor Toni Sala, «ha estat fruit de veritables acrobàcies per tal que alguns contes poguessin ser cantats de dalt a baix. Altres ens han obligat a seleccionar, retallar i reconstruir a parer nostre les imatges que ens semblaven més potents per després revestir-les del nostre món sonor».



El grup ha combinat adaptacions «explosives, introspectives, ridícules, dramàtiques...», i en el cas de 'Flor negra' explica que havien de cercar alguna cosa misteriosa en la música i generar un ambient d’encanteri.