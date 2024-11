Neix el 'Cançoner de les Pitiüses', recopilatori en línia de cançons i música d’Eivissa i Formentera

L’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) i l’Obra Cultural Balear (OCB) de Formentera donen a conèixer el seu darrer projecte cultural i musical, el Cançoner de les Pitiüses, el primer cançoner en línia de temàtica exclusivament pitiüsa i que, fins al moment, ja ha aconseguit recopilar 3.180 composicions cantades i interpretades a Eivissa i Formentera, en la pàgina web on és accessible.

El Cançoner de les Pitiüses neix amb la intenció de recopilar, ordenar i posar a l'abast, tant d’especialistes com del públic general, el major nombre possible de gloses, estribots, tiraloques, cançons, romanços, sonades, embarbussaments, oracions, endevinetes, etc. Es tracta d’un material que fins ara es trobava dispers en nombrosos llibres, discs, plaguetes de cançons, cassettes amb gravacions casolanes, quan no directament en la memòria dels informants. L’IEE i l’OCB esperen ampliar ben aviat el nombre de composicions disponibles gràcies a les aportacions que pugui fer el públic interessat. A la web hi ha un formulari (clicant a l’apartat Col·labora) que permet fer arribar als gestors de la pàgina totes aquelles obres que encara no hi consten, així com tota informació que considerin oportú compartir.

Moltes de les més de 3.000 obres recopilades compten amb una pista de so per a poder escoltar una versió en concret. Totes les obres recollides compten una fitxa individual on, a més de la lletra, sovint s’hi adjunten partitures, informació diversa com el gènere al qual pertanyen, la temàtica, la identitat de l’autor, el cantador o sonador, la data de creació, la font a partir de la qual s’ha obtingut, o enllaços a variants de la composició. La web ha estat dissenyada per tal de fer la navegació i les cerques molt intuïtives per facilitar l’obtenció del resultat buscat al públic no especialista. Així, es poden cercar cançons o altres mitjançant qualsevol de les dades que consten a cada fitxa o combinacions d’aquestes. Fins i tot es poden obtenir resultats simplement introduint un mot en el cercador, apareguent a continuació totes les composicions que el contenguin. Entre el gran nombre d’obres a l’abast es troben alguns exemples excepcionals com una cançó redoblada de tres cantada per un únic cantador, l'eixarm per tallar fiblons o l’única partitura coneguda d’un Uc, entre altres. La web també compta amb un apartat dedicat a altres cançoners en línia i un de preguntes freqüents per facilitar-ne la navegació.

El Cançoner de les Pitiüses es va presentar en públic el passat 8 novembre, en el marc de la inauguració del 50è Curs Eivissenc de Cultura, La música a Eivissa i Formentera.

La iniciativa compta el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Consell d’Eivissa, així com tots els ajuntaments eivissencs. Més endavant es duran a terme presentacions del projecte en diversos pobles d’Eivissa i Formentera.