[VÍDEO] La 17a edició del Jazz Voyeur Festival arriba a l'equador amb el quartet del trompetista Dave Douglas & Joey Baron

La 17a edició del Jazz Voyeur Festival arriba a l'equador amb la tercera data programada de la present edició protagonitzada pel quartet del trompetista nord-americà Dave Douglas & Joey Baron; els acompanyaran el sextet mallorquí Nayla Yenquis Group el pròxim 17 de novembre al Trui Teatre.

El festival ofereix al públic l'oportunitat de poder participar de la classe magistral que impartiran Dave Douglas i Joey Baron el mateix dia al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

El trompetista nord-americà Dave Douglas és un artista que fusiona la innovació i la tradició, creant un espai únic en el món del jazz. Amb col·laboradors com Joey Baron, Marta Warelis i Nick Dunston, la formació de Quartet de Douglas és una experiència auditiva que mostra l'àmplia versatilitat i profunditat emocional a la qual arriba el jazz, a més de demostrar que la música improvisada pot ser tan accessible, com sorprenent.

Nayla Yenquis Group és un sextet els integrants del qual resideixen actualment a Mallorca i integrat per músics de diverses procedències: dos argentins, dos espanyols, un veneçolà i un brasiler, amb un repertori que, a més d’incloure estàndards clàssics del jazz, construeix la seva música sobre coneguts temes de la música popular brasilera. La formació interpreta des dels clàssics originals, fins a reimaginar les obres emblemàtiques de llegendes com Chico Buarque, Tom Jobim o Elis Regina. Nayla Yenquis Group serà l'artista de les Balears que acompanyarà el quartet de Dave Douglas el 17 de novembre al Trui Teatre.

El trompetista i compositor nord-americà Dave Douglas és músic i mestre. A més de comptar amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, dedica part de la seva carrera a l'educació com a director del Taller de Jazz i Música Creativa al Banff Centre de Canadà i com a Artista Internacional de Jazz Resident a la Royal Academy of Music de Londres.

És per això, que juntament amb el bateria Joey Baron, Jazz Voyeur Festival us convida a participar de la classe magistral que impartiran els dos artistes al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears el pròxim 17 de novembre a les 17 h. La cita és l'oportunitat perfecta per conèixer de ben a prop totes les particularitats del Jazz.