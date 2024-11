La tercera Morlandada, l’«horabauxa multidisciplinari» de la Revista Morlanda, coincideix amb la publicació del número 5

La Revista Morlanda organitza la seva tercera Morlandada, un esdeveniment multidisciplinari que inclourà activitats artístiques, literàries i musicals. L’horabauxa cultural tendrà lloc aquest dissabte, 16 de novembre, a Can Lliro (Manacor). Durant la jornada, es presentarà el número 5 de la publicació, que comptarà amb continguts inèdits de més de 25 col·laboradors de diverses disciplines, com narrativa, poesia, art gràfic i traducció. L'associació sense ànim de lucre que impulsa la revista té com a objectiu promocionar els escriptors i artistes del territori catalanoparlant.

Enguany, la Morlandada obrirà les portes de Can Lliro (carrer Joan Lliteras, 42) a les 18 h i la monologuista Lídia Crego s’encarregarà d’encetar la jornada a les 18.30 h. Després, a les 19 h, serà el torn del lliurament dels premis del primer Concurs de Glosa Escrita de Morlanda, moment en què es recitaran les quartetes guanyadores. A les 19.45 h, tendrà lloc Zooller, la performance d’un titella a escala humana. Seguidament, a les 20.15 h, es donarà entrada a la secció més interdisciplinària de la jornada: el recital poètic de les autores Clàudia Darder, Maria Líquens i Flors i Aina Riera, acompanyades de la música d’Emea i l’art en directe de Catalina Cànoves. A les 21 h, començaran les actuacions musicals. Primer, sortirà a l’escenari el grup Negre, que presentarà els darrers temes que han publicat, com «Me sobren ses raons». Els següents a pujar a la palestra seran Ziggy and the Spiders from Llevant, una banda tribut a David Bowie de creació ad hoc, format per Miquel Serra Sansó, Roger Pistola, Jorra Santiago i Xisco Perelló. Per posar punt final a la Morlandada, la manacorina Alícia Miquel durà a terme el seu DJ set.

Aquesta festa interdisciplinària de la Revista Morlanda, coincidirà amb la presentació de la seva pròxima publicació, el número 5, en la qual es podrà trobar relat, poesia, art gràfic i traducció. En total, compten amb 26 autors col·laboradors. El disseny de la coberta del número 5 és una il·lustració de Sebastià Cabot i, a l’interior, s’inclouen peces inèdites de creadors com Cecília Navarro, Blanca Garcia-Oliver, Antoni Riera Vives, Antoni Borrueco Miró o Miquel Noguerol. D’altra banda, l’entrevista d’aquest número s’ha escrit entre tres revistes culturals, Caldesa del País Valencià, Solstici de les Terres de l’Ebre i Morlanda, i està dedicada a Sebastià Portell. La publicació s’enviarà als subscriptors i es podrà adquirir ben aviat als següents punts de venda: Drac Màgic, Embat Llibres i la botiga de Melicotó a Palma; Món de Llibres i La Il·lustrada a Manacor; l’Espai Mallorca a Barcelona; i Fan Set a València.

El preu de l’entrada anticipada de la Morlandada és de 12 € per als subscriptors de la Revista Morlanda i de 15 € per a la resta d’assistents. Les entrades es poden adquirir a https://ticketib.com/events/morlandada-2023. D’altra banda, la subscripció a la revista es pot efectuar a través del web morlanda.cat.