Lluïsa Soaz publica un article sobre Aurora Bertrana i Marjane Satrapi i la seva lluita contra els fanatismes

Lluïsa Soaz ha publicat un no article a la revista d’idees, cultura i art Ploma.cat titulat ‘Aurora Bertrana i Marjane Satrapi. Contra els fanatismes’. Es tracta d’un article que analitza les figures de les dues escriptores i el seu compromís contra el sotmetiment de la dona.

Segons assegura Soaz, «Aurora Bertrana ara, gairebé un segle després, no hauria pogut entrar ni a l’Iran ni a l’Afganistan com a periodista occidental. Hauria hagut de buscar informació externa. En un univers alternatiu les veig totes dues, l’Aurora i la Marjane, en un cafè de la Rive Gauche, a París, enraonant de viatges i literatura, bescantant els que maten en nom d’algun Déu, tot rient, fent broma, i ordint l’esbós d’un quadern de lluita i d’esperança per la llibertat i la vida. Contràries als fanatismes que travessen els segles, resistents a desaparèixer com els virus malignes, elles trien l’escriptura, la música, el dibuix, la pintura, el cinema o la fotografia. L’art que allibera i fa evident la cara fosca dels humans». Podeu llegir l’article sencer a Ploma.cat a través del següent enllaç.