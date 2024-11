Sandra Monfort canta Estellés en un concert solidari amb el País Valencià a Santanyí

El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Literària, organitza un concert solidari amb els afectats per la DANA al País Valencià el proper dijous, 14 de novembre, a Santanyí. Es tracta de l’espectacle de la cantant valenciana Sandra Monfort ‘A mamar tots els versos!’, que està previst que es dugui a terme en el marc de la jornada ‘Un amor tan gran’ dedicada al poeta Vicent Andrés Estellés.

Tant la jornada com el concert formen part de la programació de tardor de la Casa Blai Bonet - Centre de poesia que la Fundació Mallorca Literària gestiona a Santanyí. Des de l’entitat s’ha decidit donar la recaptació íntegra de les entrades del concert, que tenen un cost de 10 euros, al compte solidari de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) per a les afectacions del temporal que va tenir lloc la setmana passada a diverses poblacions valencianes. A més, s’ha habilitat una fila zero per a aquelles persones que vulguin fer una donació, però que no puguin assistir a l’esdeveniment.

El concert de Sandra Monfort, que s’havia previst inicialment al pati de la Casa Blai Bonet, es farà finalment al Teatre Principal de Santanyí per tal de poder acollir un major nombre de persones.

Les entrades per al concert es poden adquirir al web www.mallorcaliteraria.cat.

‘A mamar tots els versos!’

La cantant i compositora valenciana Sandra Monfort invoca la paraula de Vicent Andrés Estellés amb motiu del centenari del naixement del poeta valencià, en un recital concert únic a Mallorca. La veu de Sandra Monfort arrossega els textos d’Estellés des que va començar a trepitjar escenaris. A l’espectacle de teatre Va com va (tornar a les arrels) ja podíem sentir-la musicant alguns poemes d’Estellés, com 'Cançó de bressol' o 'La nit', que va incloure dins el disc Empelt, del grup Xaluq, del qual formava part com a compositora, productora i intèrpret. Des de llavors, Monfort ha resseguit amb el dit índex molts dels versos del poeta i s’hi ha inspirat, de manera que estan presents en moltes de les cançons del seu recorregut musical. En el recital ‘A mamar tots els versos!’ podrem sentir alguns poemes d’Estellés musicats i altres cançons del seu repertori habitual, com 'Asusena' o 'Moreneta'.

‘Un amor tan gran’, jornada Estellés

Amb motiu de la commemoració del centenari del naixement del poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés, la Fundació Mallorca Literària, conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears, ha organitzat unes jornades que tendran lloc a la Casa Blai Bonet, a Santanyí, els dies 14 i 15 de novembre.

El programa de les jornades és divers i inclou des de recitals poètics fins a conferències, lectures, taules rodones i, fins i tot, música en directe:

Dijous 14 de novembre

19:00 h

POESIA I PIMENTÓ

Recital estellesià de Pere Perelló i Laura Torres

Amb coca poètica d’Àngel Terrón

*Activitat en col·laboració amb Fil de Púa

20:30 h

‘A MAMAR TOTS ELS VERSOS’

Concert de Sandra Monfort

Amb temes propis i versions de poemes de V.A.Estellés

Divendres 15 de novembre

10:00 h

CONFERÈNCIA INAUGURAL, a càrrec de Jaume Pérez Montaner

«Eren bells aquells jorns»: Vicent Andrés Estellés i les Illes Balears»

11:00 h

Irene Mira «Ràbia i memòria en la poesia d’Estellés»

11:30 h

Margalida Pons «Els versos bruts d’Estellés: del baix materialisme a l'alegre matèria»

12.00 h

Pausa - Cafè

12.30 h

Maria Àngels Francès "Hi ha flames a trametre": dialogisme, poder i discurs en L'hotel

París, d’Estellés.»

13.00 h

Noèlia Díaz «L’escriptura en Estellés és el vi que el feia fort»

16:30 h

Lectures d’Estellés

A càrrec d’alumnes del Grau en Llengua i Literatura Catalanes de la UIB.

Amb Aina Santandreu Sureda, Antoni Jordà Vanrell, Catalina Pons Vidal, Maria Magdalena Serra Coll, Caterina Tomàs Miralles i Pere Garcia Oliver

18:00 h

Estellés des de la poètica pròpia: Taula rodona sobre ressons estellesians en la poesia actual. Amb Pere Antoni Pons, Glòria Julià i Pere Joan Martorell. Modera: Pau Vadell

Activitat organitzada en col·laboració amb el Departament de Filologia Catalana (UIB), amb la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Institució de les Lletres Catalanes.