PSOE i Més per Menorca treballen amb el Ministeri de Cultura per recuperar l’ajut al Premi Born

Des de l’any 1997, el Cercle Artístic de Ciutadella rebia una subvenció de l’INAEM (Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música), organisme depenent del Ministeri de Cultura, per a l’organització del Premi Born de Teatre. Aquest ajut contribuïa al fet que el Premi Born, que s’entrega anualment a Ciutadella, fos el premi de teatre més ben dotat i de més prestigi de tota Espanya.

Des que PSOE i Més per Menorca es van assabentar que enguany, per primera vegada, l’INAEM no havia concedit aquesta subvenció al premi, tant el PSOE Menorca, a través del diputat al Congrés, Pepe Mercadal, com Més per Menorca, amb la implicació del diputat Vicenç Vidal, han estat en contacte amb el Ministeri de Cultura per cercar solucions.

La causa de la denegació de la subvenció va ser un canvi a les bases de la convocatòria per a l’any 2024. Tant PSOE com Més per Menorca agraeixen «la predisposició de l’equip del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, per atendre aquest problema, conscients de la importància del Premi Born» i evitar que la situació es repeteixi el 2025.

Per altra banda, des de Més per Menorca han enregistrat una proposta al Consell Insular perquè enguany de forma excepcional sigui aquesta administració qui satisfaci la quantitat econòmica que ha quedat sense aportar per part del Ministeri.

Tant el PSOE com Més per Menorca expressen la necessitat de mantenir els ajuts públics a aquest premi per garantir la seva continuïtat de cara al futur. Asseguren que les converses amb el Ministeri i amb la direcció del Cercle Artístic continuaran fins que s'acordi una solució satisfactòria.