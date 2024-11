Improvisació teatral solidària amb els afectats per la DANA en l’aniversari d’Escena 101

Escena 101, la sala autogestionada col·lectivament per cinc companyies d’improvisació teatral de Palma, celebra aquesta tardor el seu primer any de vida. Ho farà amb una funció especial d'aniversari programada per a aquest dissabte 9 de novembre, seguida d'una jam d’improvisació. El diumenge 10, a més, han programat una funció especial, la recaptació de la qual anirà destinada al 100% als afectats per la DANA que ha assolat recentment al País Valencià. Les entrades de tots dos esdeveniments poden adquirir-se en www.escena101.com.

La sala, situada en el carrer Arxiduc Lluís Salvador, 101, va obrir les portes al públic per primera vegada el 10 de novembre del 2023. Des de llavors, ha ofert una programació regular d'improvisació teatral en diferents estils i variants, amb funcions cada divendres, dissabte i diumenge a càrrec de les diferents companyies que formen part del projecte

En aquest primer any, han passat per Escena 101 milers d'espectadors, que han gaudit del centenar i llarg d'espectacles celebrats a la sala, que també acull tallers, classes regulars i altres activitats relacionades amb el teatre improvisat. Així mateix, han visitat l'espai prestigiosos improvisadors convidats procedents de diferents punts d'Espanya, Europa i Amèrica.