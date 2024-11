El Jazz Voyeur Festival continua sumant èxits. Properes dates 17 i 24 de novembre i 19 de desembre

El Jazz Voyeur Festival s'ha consolidat com el punt de referència per a la música de jazz d'alta qualitat a les Balears.

La programació de la present edició, concerts, cicles de cinema i classes magistrals, gira al voltant de l'evolució del jazz a Brasil. El mestre Egberto Gismonti actuarà al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (CSMIB) el proper 24 de novembre. Així mateix, durant el mateix mes de novembre a Es Baluard Museu es projectaran dos films dedicats a la figura del gran músic brasiler Tom Jobim.

Un altre dels punts destacables de la programació del Jazz Voyeur Festival, relativa als concerts, és que Egberto Gismonti actuarà a les Balears per primera vegada.

L'organització del festival continua apostant per la projecció i difusió del talent balear, i per aquest motiu una edició més programa artistes locals a cadascuna de les dates dels concerts.

La dissetena edició del JVF inclou la representació de tots els gèneres vinculats al jazz: des dels seus orígens a Nova Orleans, passant pel blues, la bossa nova, el neo funk i amb l'actuació de les millors figures avantguardistes del jazz contemporani.

Jazz Voyeur Festival, sinònim de programació artística de qualitat

La direcció del festival aposta sempre per oferir al públic artistes de primer nivell, reforçant així el compromís amb la programació a Mallorca de música de qualitat.

El Jazz Voyeur Festival 2024 va començar el passat 25 d'octubre amb el concert de l'artista i compositor nord-americà José James al Trui Teatre. La vetllada va comptar amb l'actuació del trompetista i compositor cubà resident a Mallorca, Ielfris Valdés Quartet.

La segona cita va ser el 3 de novembre al Teatre Principal de Palma amb l'espectacle 'Chano Domínguez 45 anys amb Martirio, Javier Colina, Guillermo McGill i Mariola Membrives'.

El que queda

La programació de la dissetena edició continuarà el 17 de novembre amb el concert de Dave Douglas & Joey Baron Quartet a Trui Teatre; una oportunitat per al públic de viure una experiència auditiva on conèixer l'àmplia versatilitat i profunditat emocional del jazz. L'actuació local la protagonitzarà la banda mallorquina Nayla Yenquis Group; un sextet que crea les melodies sobre temes musicals i populars del Brasil.

La proposta artística de la present edició continuarà el 24 de novembre amb Egberto Gismonti, el mestre de la música brasilera actuarà per primera vegada a Mallorca gràcies al JVF 2024. La cita serà al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (CSMIB). L'artista oferirà un format de concert exquisit i únic per als amants del jazz: en solitari, amb guitarra i piano. La cita es complementa amb la presència a l'escenari de l'artista local Pedro Rosa. L'artista resident a Mallorca presentarà al públic un repertori que barreja molts elements de la música brasilera.

El Gospel serà el gran protagonista del tancament del Jazz Voyeur Festival. El concert de cloenda se celebrarà el 19 de desembre amb una cita única que retrà homenatge al bressol del Jazz, Nova Orleans, amb el millor gospel internacional. Bridget Brazile & The New Orleans Gospel Choir presentarà al Trui Teatre l'espectacle 'Streets of New Orleans'. La formació està formada per 14 components amb orgue, secció de ritme i vents. Si hi ha una ciutat que respira aquest gènere musical i on els seus carrers porten el nom de grans artistes, aquesta és Nova Orleans. L'espectacle oferirà un repertori musical que anirà des dels vells himnes del gospel fins a les cançons més conegudes mundialment. La cita comptarà amb l'actuació de 'Mallorca Gospel Choir'.