[VÍDEO] Torna el Festival de la Paraula, sis mesos de programació en els quals la dramatúrgia de les Illes pren la paraula

Aquest dimarts s'ha presentat en roda de premsa una nova edició del Festival de la Paraula, sis mesos de programació en els qual la dramatúrgia feta a les Balears pren la paraula. Des d'aquest cap de setmana fins al mes de maig, diferents espais escènics de Mallorca acolliran diferents propostes que van des de lectures dramatitzades de textos de nova creació fins a converses amb els principals exponents de la dramatúrgia de l'Estat, passant per l'estrena d'espectacles o la reposició d'èxits de crítica i públic.

A la roda de premsa hi han assistit el director de Produccions de Ferro, Toni Gomila, a més d'alguns dels artistes i creadors participants. També hi han estat presents el director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, la representant de l’Institut d’Estudis Baleàrics Elisenda Ferrer i Carlota Oliva de part de la Fundació Mallorca Literària. El projecte del Festival de la Paraula continúa creixent any rere any, com també ho fa el seu esdeveniment principal que és el Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears, que enguany arriba ja a l’onzena edició. Després d’una dècada podem dir que aquest festival s’ha convertit en una cita anual amb la dramatúrgia contemporània, on el teatre fet a les Illes Balears pren la paraula a la vegada que dialoga amb les propostes de companyies i professionals de fora del territori. Sis mesos dedicats a l’escriptura teatral als espais ja habituals del festival com són l'Espai el Tub, el Teatre Mar i Terra i el Teatre Principal d’Inca i amb dues noves incorporacions: l'Espai Tub Mar (a la carpa del Teatre del Mar) i el Maldà Teatre de Barcelona.

El Festival s'inaugura aquest mateix cap de setmana, concretament dissabte, dia 9 (20h ), amb la funció de Winning Joan, espectacle escrit per Marina Salas amb el qual va quedar finalista del IX Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears. Està interpretat per Alícia Garau i Pedro Mas i dirigit per Joan Manel Albinyana.

La programació inclou d'altres espectacles sorgits del Festival i també de l'activitat de l'Espai el Tub com a centre de creació de dramatúrgia. És el cas de Chocolate, de Rafel Gallego, projecte sorgit de les residències a l’Espai el Tub que arriba arriba als escenaris amb una producció de Offline Producciones i direcció de Rafel Duran. Joan Carles Bellviure, Lluqui Herrero i Toni Gomila són els protagonistes d'aquest muntatge, que es podrà veure del 6 al 9 de febrer al Teatre Xesc Forteza de Palma.

També recuperen èxits teatrals de pública i crítica perquè no se'ls perdi ningú. És el cas de l'espectacle Al contrari!, text de la dramaturga catalana Lluïsa Cunillé que va ser tota una revelació en la seva estrena a Barcelona i que protagonitzen la mallorquina Antònia Jaume i Berta Giraut, dirigides per Albert Arribas. Es podrà veure el 17 de novembre (19h) a l'Espai el Tub. I un imperdible: dues úniques i darreres funcions del monòleg Paradís, de Sergio Baos, que tanca al Festival el seu recorregut després de fer temporada a Barcelona. Serà els dies 30 de novembre i 1 de desembre a l'Espai el Tub.

Com ja és habitual, el Festival estrenarà els dos textos de l'autor i autora residents de l'Espai el Tub, que enguany són David Mataró i Maria Garalve amb els projectes Fils de paper i Les llibreteres. I també descobrirem L'ingredient especial, text amb el qual Marga Arrom participa en el XIV Torneig de Dramatúrgia Catalana després de guanyar el torneig balear. No pot faltar tampoc una nova edició del Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears, que enguany arriba a l'onzena edició i que tindrà com a autors participants Josep Ramon Cerdà, Carla Nyman, Antonio Miguel Morales i Marta Sánchez.

De gener a abril hi haurà una nova edició del projecte Literactua, que té com a objectius la promoció de la literatura i el teatre en català escrit a les Illes Balears mitjançant la creació de dramatúrgies d'obres d'escriptors i escriptores illencs. Amb la col·laboració de la Fundació Mallorca Literària, els dramaturgs Miquel Mas Fiol, Neus Nadal i Pau Coya s'encarregaran, respectivament, de fer la dramatúrgia de les novel·les Els carnissers, de Guillem Frontera; I la mort tindrà el seu domini, de Rosa Calafat, i El dia que va morir David Bowie, de Sebastià Portell.

Abril dedicat a Pau Coya

El Festival dedica enguany el mes d’abril a l’obra de Pau Coya, un dels dramaturgs amb major projecció de les Illes. Així, del 4 al 6 d’abril estrenarem a l’Espai Tub Mar (a la carpa del Teatre del Mar) la seva versió teatral de la novel·la El dia que va morir David Bowie, que farà gira després per diferents espais de la part forana de Mallorca. Seguirà dia 13 d’abril amb Cavallet de Mar o el peix invisible al Teatre Principal d’Inca, peça multipremiada amb, entre d’altres, el Premi Rei en Jaume de l’Ajuntament de Calvià i Premi Jaume Roca de Ajuntament d’Andratx; Premi de la Crítica 2023 com a millor muntatge i millor autoria revelació i Premis del Jurat i del Públic de la 35a Mostra Igualada. A més, està nominat als Premis Butaca com a millor espectacle de petit format i millor intèrpret revelació per a Marc Torres. I acabarem amb l’estrena de El nom volgut, el darrer espectacle de Coya que s’estrenarà el proper mes de desembre a la sala La Badabadoc de Barcelona i que a l’abril arribarà a Mallorca de la mà del Festival. Concretament serà el 27 d’abril a les 19 h. a l’Espai Tub Mar (a la carpa del Teatre del Mar).

Trobades dramàtiques

Aquesta edició continua amb aquesta iniciativa en col·laboració amb l'Associació de Dramaturgs i Dramaturgues de les Illes Balears (ADIB). Es tracta de les Trobades dramàtiques, unes converses obertes a professionals i al públic en general en companyia de dramaturgs i dramaturgues de primer nivell. Les trobades es faran els diumenges a migdia, en un format vermut. Els convidats a les Trobades dramàtiques d'enguany són Albert Arribas, Paco Gámez, Aberto Sanzol, Sònia Alejo i Lucía Miranda.

El Festival de la Paraula a Barcelona

La dramatúrgia feta a les Illes Balears tornarà a tenir aquesta temporada el seu espai a Barcelona. Serà al Maldà Teatre, que enguany acollirà un tast del Festival de la Paraula. Després d’una primera experiència molt satisfactòria a la Casa de Menorca de Barcelona, a través d’un acord amb l’Espai Mallorca, enguany la seu de la programació del festival a Barcelona serà el Maldà. Serà a les 12 h del migdia, en una sessió teatral + vermut amb la qual comptarem amb la col·laboració també de l’Espai Mallorca.

La programació del festival que arribarà a Barcelona serà la lectura dramatitzada de L’ingredient especial, el text amb el qual Marga Arrom participa al XIV Torneig de Dramaúrtgia Catalana del Festival Temporada Alta (23 març), la versió teatral de la novel·la Els carnissers, de l’escriptor mallorquí Guillem Frontera, amb dramatúrgia i direcció de Miquel Mas Fiol (30 març), així com les lectures dramatitzades dels textos Fils de paper (6 abril) i Les llibreteres (13 abril), de David Mataró i Maria Garalve, autors residents d’enguany de l’Espai el Tub.

El Festival de la Paraula és una suma d'esforços, col·laboracions i suports. Entre d'altres, compta amb la col·laboració del Consell de Mallorca, l'Institut d'Estudis Baleàrics i l'Ajuntament de Palma, a més del Teatre Principal de Palma, Teatre Principal d'Inca, Teatre del Mar, El Maldà Teatre, IB3 Ràdio, l'Institut Joan Alcover i diferents patrocinadors privats com Estrella Damm, Garden Hotels, la Vermutera o Malvasia de Banyalbufar, entre d'altres.