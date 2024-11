Arriba la gala dels VII Premis de la Música Balear

Compte enrere per a conèixer els guanyadors de la VII edició dels Premis Enderrock de la Música Balear a la gala que se celebrarà aquest dimecres, 6 de novembre, a les 20 hores al Teatre Principal de Palma, conduïda per David Ordinas i Mar Coll. Durant la gala es faran públics els 11 guardons resultants de la votació popular i es lliuraran els 8 premis de la crítica i 3 especials que atorga la revista per a Ossifar (Premi d’Honor), Anegats (Premi a la Trajectòria) i Mateu Picornell (Premi a la Personalitat).

Entre els encarregats de lliurar aquests reconeixements hi haurà músics premiats a anteriors edicions com Mar Grimalt, Jaume Oliver, Mon Joan Tiquat, Pep Suasi, Mary Lambourne, Gemma Mar i Xisk, Jorra Santiago, Fabi Bover (Negre) i Josep Brunet (Helevorn). La gala, a més, comptarà amb una àmplia presència de representants institucionals així com de personalitats destacades a la música i a la cultura de les Illes Balears.

Durant l’acte s’han programat una desena d’actuacions, amb estrenes de noves cançons i un homenatge a l’harmonicista i bluesman balear Víctor Uris (Palma, 1958-2024). En un dels moments més emotius de la gala sonarà un dels temes preferits del músic mallorquí mort el passat 3 d’abril, 'Bullbreakers', inclosa al seu disc en solitari De lado a lado (Blau, 2002). Els encarregats d’interpretar-la seran els membres d’un quartet format expressament per a l’ocasió liderat pel guitarrista Alfonso de la Sierra, qui va ser membre del mític grup liderat per Uris, Harmònica Coixa Blues Band, acompanyat de l’harmonicista Gaspar Noguera, el bateria Toni Beltrán i el baixista Juanan Torandell.

A més, al llarg de la cerimònia es podrà gaudir de l’actuació en directe d’Anegats, que en aquest 2024 s’acomiaden dels escenaris després de 30 anys i 10 discos, i que interpretaran un dels seus temes més reconeguts, 'Avui va de bo'. També actuaran dos altres protagonistes de la vetllada, com Maria Jaume, que presentarà 'Pura geografia', el tema que obre el millor disc de l’any segons la crítica, Nostàlgia Airlines (Bankrobber, 2024), i el conjunt femení Pitxorines, que interpretarà 'Vou, veri, vou', inclòs al millor disc de folk de l’any, Un so qui no es gasta (Blau, 2024).

No seran els únics, però, que faran sonar alguns dels seus temes a la Nit Enderrock. També hi actuaran Josep Cabot (Cabot) fent duet amb Bruno Sotos per estrenar en directe el seu tema 'Com?', inclòs al disc El chico de Andratx (Blau, 2024), i David Cabot & Pau Franch (O-Erra), que oferiran un particular medley dels temes 'Fes-la teva' i 'M’alliberaré', que formaran part del seu nou disc Collage, previst per al 2025 amb Produccions Blau. Finalment, la cantant Tiu i la seva tieta Miquela Lladó compartiran actuació per cantar l’adaptació catalana del popular tema 'I Just Called' de Stevie Wonder i la cançó 'Ametllers', que formen part del seu darrer àlbum Assaig obert (RGB Suports, 2024).

Dues de les sorpreses de la gala seran la posada a escena del trio balear-català de moda, Fades, que estrenarà el tema 'Artificial', inclòs al seu disc Metalix (Satélite K, 2024) que tot just s’acaba de publicar, i del duet evissenc-català L’Arannà, que oferirà el seu deliciós repertori de folk-cançó basat en textos de Mercè Rodoreda amb la cançó 'Jardi vora el mar', del seu debut Salamandra (Blau Atzavara, 2024).

Al llarg de la Nit Enderrock es desclouran els guanyadors de la votació popular entre una trentena de candidats que opten a onze premis. Les nominacions estan liderades per Xanguito, amb quatre, Anegats i Chiara Oliver, amb tres, i Maria Hein, Maria Jaume i Pitxorines, amb dues cadascuna. Pel que fa als premis de la crítica, a més dels ja anomenats, es guardonarà Retirada a temps (Bankrobber / El Jardí Amagat, 2023) de Reïna, millor disc pop-rock; Oli, all i julivert (Segell Microscopi, 2023) de Sebastià Gris, millor disc de jazz - instrumental, i Island Joy (Bubota Música, 2024) de Guille Wheel, millor disc en llengua no catalana. A més, l’àlbum Electronic Devices (Oigo Discos, 2023) de Joan Miquel Oliver serà reconegut amb el Premi Especial del Jurat.

Jornades professionals

La festa dels Premis Enderrock de la Música Balear començarà el dia abans amb les activitats paral·leles i les jornades professionals que es convoquen cada any en el marc d’aquest esdeveniment. Tendran lloc demà dimarts, 5 de novembre, a Can Alcover de Palma i inclouen la masterclass 'Tots els secrets de com s’ha de gravar un disc' a càrrec de Mateu Picornell i la sessió oberta 'Trajectòria i cançons d’un dels grups balears més populars' a càrrec del compositor i lletrista d’Anegats José Juan Umbert. L’encarregada de posar-hi punt i final serà la canautora menorquina Maria Florit, que oferirà un acústic del seu primer EP, Manies que tenc (Plas Plas, 2022). Les sessions començaran a les 18 h i la inscripció es pot realitzar a través d’aquest enllaç.



La festa anual de la música balear està organitzada pel Grup Enderrock, amb el suport del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, amb la col·laboració de l’Obra Cultural Balear, i el patrocini d’Estrella Damm i Baleària.