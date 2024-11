Anna Ferrer, Borja Penalba, Eduard Iniesta, L'Arannà i Pau Alabajos són els cinc compositors finalistes del XVII Premi Miquel Martí i Pol. Aquest premi, patrocinat pel Celler Vall Llach, s'atorga cada any al compositor/a de la millor poesia musicada en català.



Les cinc millors adaptacions poètiques finalistes han estat elegides a partir dels 90 originals presentats al certamen i dels poemes musicats publicats en qualsevol format al llarg del darrer any, del 12 de setembre del 2023 a l'11 de setembre del 2024, que han representat un total de 420 cançons.



L'anunci del veredicte es farà en un acte obert al públic el dimecres 13 de novembre a la Casa Golferichs de Barcelona a partir de les 19h. Durant l'acte es farà una audició dels 5 finalistes i els artistes premiats seran convidats a presentar la cançó en directe i en format acústic. El guanyador del XVII Premi Miquel Martí Pol rebrà 3.000 euros, una peça de l'escultor Josep Bofill i una actuació remunerada a Porrera al llarg de l'any vinent. A més, s'atorgarà un segon premi dotat amb 1.000 euros.



El jurat format pel cantant i escriptor Lluís Llach, la rapsoda i actriu Sílvia Bel, la directora de Mallorca Literària, Carme Castells, el someller de Can Roca, Josep Roca, el poeta i programador Eduard Escoffet, el periodista musical i director d'Enderrock, Lluís Gendrau i el cellerista de Vall Llach, Albert Costa, es reunirà a Porrera el 8 de novembre del 2024 per decidir el guanyador/a i el finalista de la XVII edició del Premi Miquel Martí Pol.



Els poetes més musicats en català i editats durant el darrer any han estat Vicent Andrés Estellés (65), Joan Francesc López Casasnovas (22), Joan Salvat-Papasseit i Maria Mercè Marçal (14), Begonya Pozo (12), Francesc Matheu (12), Joan Valls (11) i Abu Al-Russafí, Damià Huguet, Desideri Lombarte i Mercè Rodoreda (10).



Així, els cinc finalistes i les seves cançons són:



1. 'Cau de la por' de Bartomeu Obrador-Cursach, composta per ANNA FERRER, i interpretada per Anna Ferrer & Jolly Damper.



2. 'O tots o ningú' de Bertolt Brecht, composta i interpretada per BORJA PENALBA.



3. 'Nits de vampir' de Xavier Iniestal, composta i interpretada per EDUARD INIESTA.



4. 'Flor negra' de Mercè Rodoreda, composta i interpretada per L'ARANNÀ (Anna Sala i Lara Magrinyà).



5. 'Fundacions de la ràbia' de Vicent Andrés Estellés, composta i interpretada per PAU ALABAJOS.