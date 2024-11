L’editorial Moll ja pensa en el centenari

Amb la presència de representants d’institucions i entitats culturals, autors i un munt d’amics, la Institució Francesc de Borja Moll i Nova Editorial Moll celebraren el dijous a vespre la festa del 90 aniversari de la creació de l’històric segell pel filòleg ciutadellenc Francesc de Borja Moll el 1934, al Teatre Xesc Forteza de Palma, davant de Torre de l'Amor 6, on hi va romandre durant cinc dècades. L’equip ja pensa en la següent fita: el centenari, després que les persones que fundaren la Institució fessin possible, el 2015, la continuïtat de l’editorial degana de les Balears.

L’acte, amb la col·laboració del Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, va comptar amb l’actuació musical de Mar Grimalt, la presentació de Júlia Mérida i la direcció artística de Vicenç Torres. Hi intervingueren Susanna Moll, neta de Francesc de Borja Moll; Carles Duarte, president de la Institució Francesc de Borja Moll, i Francesc Homs, qui en fou el primer president; Maria Pi­lar Perea, coordinadora de las Obres Completes de Francesc de Borja Moll; Sofia Moisés i Tomeu Canyelles, responsables de Nova Editorial Moll; Eduard Moyà, en nom dels autors; i Antoni Mir, qui va jugar un paper clau en la salvació d’aquest fons cultural i la seva continuïtat. A més de dedicar-se un record especial a personalitats de la història de Can Moll, com Josep Maria Llompart, qui en fou el seu director editorial; Josep Antoni Grimalt, estudiós de les Rondalles mallorquines; o Moll mateix, i la seva família. El públic va guardar un minut de silenci en començar l’acte, per les víctimes de les inundacions a València i d’altres comunitats.