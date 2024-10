L’Institut d’Estudis Baleàrics celebra la VIII edició de la Jornada de Dinamització Lingüística

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) presenta la vuitena edició de la Jornada de Dinamització Lingüística, que es durà a terme dimarts, 29 d’octubre, entre les 9 i les 14 h, al Teatre Mar i Terra, amb un programa d’intervencions entorn dels recursos lúdics com a eina d’impuls de l’ús de la llengua catalana.

Un any més, des d’aquesta institució, se celebra aquesta diada amb l’objectiu de compartir, debatre i analitzar iniciatives envers el foment de l’ús de català. Uns objectius que serveixen per a estimular particulars, administracions i entitats en l’impuls d’iniciatives que fomentin l’ús social de la llengua catalana.

L’edició d’enguany se centra en els recursos lúdics com un instrument cabdal per a dinamitzar l’ús de la llengua, «atès que la diversió i la pràctica oral de l’idioma van de bracet». Durant la Jornada es presentaran els jocs de taula en català, fets i creats a les Illes Balears, i també hi haurà un espai expositiu i de mostra de les diferents propostes.

El periodista i escriptor Màrius Serra serà l’encarregat de donar el sus a la Jornada amb una ponència titulada 'Jocs fonamentals fonamentats en la llengua'. A continuació, i en representació del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Alexandre Llopis de Pau presentarà els recursos lúdics i de lleure com a instrument de foment de l’ús del català entre els joves.

A més, els impulsors de diferents iniciatives lúdiques exposaran els seus casos d’èxit d’arreu de les Illes. Concretament, des de Campos mostraran la gimcana de 'Llengua amb tàperes'; des de Menorca el president d’Olimpia Chess Academy explicarà els recursos d’escacs en català, i des de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia informaran sobre les activitats de la setmana ludicolingüística. També es podran conèixer les propostes que l’entitat Topagunea organitza per al foment de l’èuscar.

Amb la previsió que hi assisteixin més d’un centenar de persones entre tècnics de dinamització lingüística de les diferents administracions públiques, tècnics de joventut, programadors culturals, docents i públic en general, la Jornada es podrà seguir tant en línia com de manera presencial i els participants tendran dret a un certificat d’assistència o d’aprofitament.

Llorenç Perelló, director de l’IEB, que serà present a la Jornada, apunta que «és molt positiu poder donar a conèixer aquests recursos lúdics, nascuts a les Illes Balears, com a eina d’impuls de l’ús del català i de la nostra cultura».