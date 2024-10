Cap de setmana electroacústic a la Fundació ACA

Aquest cap de setmana hi haurà els Encontres Electroacústics a la Fundació Musical ACA (Àrea de Creació Acústica), a Búger. Quatre concerts amb un toc accentuat de música acusmàtica i una estrena notable d’obres, amb presència del compositor qui, sovint, espaia la mateixa música en una sala, del Piano, dotada amb un dispositiu de vint altaveus i una acústica especial. Aquests nous Encontres Electroacústics donen preponderància a una de les encarnacions de la música electroacústica: l’anomenada «música acusmàtica».

Divendres 25, hi haurà dos concerts per Territori ACA, a la Sala del Piano de Búger: «Vita Brevis, Mors Aeterna», per una banda, i «Estrenes electroacústiques», per l’altra. Es podrà escoltar a Antoni Caimari (sa Pobla, 1943-2021), alma mater de la institució, i del qual se’n presenta, en aquesta ocasió, una versió restaurada de la seva obra audiovisual Mort i transfiguració (1977). Territori ACA té també, com a objectius, presentar les creacions electroacústiques de compositors històricament relacionats amb la Fundació. Per això, presentaran un primer concert amb Caimari, acompanyat per obres de Francesc Llompart, Medín Peirón i Adam Matschulat. I un segon, amb Casahuga, Escrivà, Schottke i Pedro Trotz.

Dissabte 26, la compositora basca Zuriñe F. Gerenabarrena presentarà les seves pròpies composicions, intercalades amb els treballs d’il·lustres compositores electroacústiques com Elsa Justel i Annette Vande Gorne.

I, per acabar, el mateix dissabte hi haurà el monogràfic dedicat a l’obra del compositor japonès Tomonari Higaki, en presència del mateix autor.

En paral·lel a aquests quatre concerts, es podrà veure i sentir la instal·lació «2Antoni is sitting in a room», homenatge de l’artista alemany Sebastian Schottke a Caimari i a Lucier. I de la peça per telèfons mòbils amb accés per QR Landing Page 2024, de Pere Amengual (conegut com a Pedro Trotz).