Presentació d''El Comte Mal' de Guillem Colom

Aquest dijous, 24 d'octubre, a les 19 hores, el Museu de Mallorca (c. de la Portella, 5, Palma) acull la presentació d'El Comte Mal. Poema en dotze cants de Guillem Colom i Ferrà. Es tracta d'una recreació literària que reviu el passat històric de Mallorca.

Intervendran en l'acte Rafel Bordoy Pomar, director de la col·lecció Mixtàlia, i Maria Antònia Perelló Femenia, autora de l'estudi preliminar.

Sinopsi

El Comte Mal és un poema èpic en dotze cants, del poeta solleric Guillem Colom i Ferrà, que publicà l’Editorial Moll l’any 1955.

El poema es basa en una cançó sobre el Comte Arnau, català, la qual, empeltada a Mallorca, segurament inspirà el poema de l’autor de Sóller.

Històricament el Comte Mal va ser el segon comte de Santa Maria de Formiguera, Ramon Safortesa Pacs-Fuster de Villalonga i Nét, senyor de les antigues cavalleries d’Hero, Santa Margalida, Alcudiola, Maria, Puigblanc, Castellet i Tanca. Nasqué el 15 d’agost del 1627 i morí el 25 d’octubre del 1694.

Aquest magnífic poema és una llegenda bastida entorn de la figura del personatge real, alguns trets i circumstàncies del qual coincidien amb els del personatge llegendari, inserit tot dins el marc incomparable de la serra de Tramuntana i envoltats, els fets, d’alguns esdeveniments de la història de Mallorca.

El llibre ve precedit d’un complet estudi de Maria Antònia Perelló Femenia.

Guillem Colom i Ferrà (Sóller 1890 - Palma 1979)

Estudià el batxillerat al Seminari Conciliar de Mallorca i a l’Institut Balear. El 1912 es traslladà a Barcelona, on es llicencià en Filosofia i Lletres (1917). A la postguerra organitzà, a la seva residència de Palma, tertúlies que suposaren una bona llavor per a la continuïtat de la literatura catalana a Mallorca, davant la repressió que patí arran del franquisme. La seva militància el dugué a ser el president de la secció de Mallorca de La Nostra Parla. A més d’una àmplia producció poètica, també és destacable la seva creació teatral. Va conrar l’assaig i cal esmentar-ne la tasca com a traductor, camp en el qual assolí un altíssim nivell. Obtengué diversos premis literaris i fou distingit, el 1963, com a Mestre en Gai Saber, i nomenat fill il·lustre de Sóller, el 1965.