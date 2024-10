Presentació del llibre 'Vent surant' de Francesca Sastre a Quart Creixent

Aquest dimecres, 23 d’octubre, a les 19 h, es presenta la novel·la Vent surant de Francesca Sastre Munar (Inca, 1962) a la llibreria Quart Creixent (c/ d’en Rubí, 5, Palma). L’acte el presentarà l’escriptor Miquel Àngel Llauger. Aquesta novel·la basada en fets reals i cruels de la Guerra Civil la publica Edicions Documenta Balear a la col·lecció Magatzem Can Toni.

Sastre és llicenciada en Ciències de la Infor­mació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va estudiar Filologia Cata­lana i l’especialitat universitària d’Arts Escèniques a la UIB. Va exercir com a periodista a l’Ultima Hora, El Temps i RTVE a les Illes Balears. Els darrers vint-i-cinc anys ha estat docent ensenyant llengua catalana, literatura i arts escè­niques a secundària. Vent Surant és la seva primera novel·la.

La sinopsi del llibre és la següent:

L'estiu del 36 arriba la guerra a l’illa de Cabrera. En Guillem passa les vacances amb la seva tia Bàrbara, quan un hidroavió republicà aterra d’emergència en un indret on, fins llavors, el cop d’estat ha passat mig desapercebut. No saben que hauran de viatjar en un submarí fins a Maó, ni la tragèdia que els espera en aquests dies convulsos de revolta. Tampoc saben que quan tornin a Inca, sis mesos després, els costarà reconèixer els canvis en un poble atemorit, on els feixistes eliminen tots els símbols republicans, imposen els seus i exerceixen la repressió. Na Bàrbara veu capgirat el seu món. Intenta salvar els germans que estan empresonats i contempla atònita els darrers dies del més jove, Antoni Mateu, que fa front a una sentència de mort.

Vent surant és una novel·la sobre el bel·licisme que molts varen patir i alguns varen promoure en benefici propi. Amb un llenguatge àgil, la novel·la mostra la importància de preservar la memòria històrica i com aquesta impacta a través de les generacions.