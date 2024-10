'Hem caigut i he tancat els ulls', d’Alejandro Fuster, guanya el primer premi Art Jove 2024 de dansa contemporània

L’obra 'Hem caigut i he tancat els ulls', interpretada i coreografiada per Alejandro Fuster, ha obtengut el primer premi Art Jove 2024, que concedeix l’IBJOVE, en la categoria de dansa contemporània durant la final. La gala, on ha assistit el director de l'IBJOVE, Tomàs Amer, ha tengut lloc aquest passat dissabte al Teatre Principal de Maó.

El premi consisteix en 3.000 euros i 2.000 euros com a despesa derivada de representar l’obra durant el 2025 als certàmens Fira B! i Palma amb la dansa. A més, l’artista guanyador entra a formar part del programa d’intercanvi Art pertot amb altres artistes d'Albània.

[.cadena . perpètua.] i Reflex, segon i tercer premi

Així mateix, el Jurat, presidit per Nieves Portas i format per Héctor Ferrer, Catalina Carrasco, Elisenda Farré i Natàlia Rabassa, va atorgar el segon premi, dotat amb 2.000 euros, a [.cadena . perpètua.], de la companyia Nudus (Enea Binaghi). El tercer premi, dotat amb 1.000 euros, va recaure en la peça Reflex, de la companyia Status Colectivo (Lucia Bauzà, Ainhoa Miranda i Laura Llodrà).

Les tres companyies finalistes, arrelades a Mallorca i seleccionades d’entre les 15 formacions inscrites al concurs, foren seleccionades a la semifinal que se celebrà a Sant Llorenç el passat 29 de juny. Durant l’estiu, han gaudit d’una residència artística i assessorament a càrrec de la coreògrafa Catalina Carrasco.