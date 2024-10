Més de 21.000 persones han gaudit de la XXII edició de la FIET

Després de quatre intensos dies amb més d’un centenar de funcions i de nombroses activitats i propostes per a infants i joves, però també per a adults i famílies de totes les edats i procedències, la FIET ha posat el punt final a l’edició de 2024 aquest diumenge. Un any més, la Fira de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears ha convertit Vilafranca de Bonany en capital del teatre i les arts escèniques per on han passat un total de 21.070 persones. Més d’11.000 espectadors han participat aquests dies de la programació de la FIET, tant als espectacles de carrer com als de sala. Per altra banda, han estat uns 7.000 els participants a les ludoteques d’aquesta edició i més de 2.500 els infants que han passat per les diferents funcions escolars.

La FIET 2024 ha comptat amb la participació de 37 companyies, entre elles 16 de les Illes Balears (amb participants de les quatre illes), 1 provinent d’Itàlia, 1 del Brasil i 1 de Gal·les, que s’han sumat a la delegació de programadors internacionals, procedents de la Xina, Pakistan o Dinamarca, entre d’altres, en aquesta edició en què s’ha assolit una important fita cap a la internacionalització de l’esdeveniment gràcies a la presència de tots ells.

La dansa, el circ, els titelles… Però també la performance, els contacontes i els espectacles de carrer han congregat centenars de famílies d’arreu de Mallorca a Vilafranca, en una edició que ha comptat també amb la presència de més de 150 professionals que, entre d’altres, participaren en les jornades que es van dur a terme entre dijous i divendres i que enguany tenien per objectiu posar el cos i l’ànima en escena. En elles es va aprofundir en qüestions com el moviment i la dramatúrgia corporal i la reivindicació de gèneres considerats, històricament, minoritaris, com són la dansa, el circ i les arts de carrer. Les jornades professionals de la FIET 2024 varen comptar amb la participació de professionals com María Muñoz i Pep Ramis de la companyia Mal Pelo o Cesc Casadesús, qui ha estat director del Mercat de les Flors i del Festival Grec de Barcelona, entre d’altres. S’ha de destacar la presència d’una delegació de programadors internacionals, provinents de països com Alemanya, Regne Unit o la Xina, a l’edició d’enguany, cosa que ha contribuït a la visibilització dels espectacles i companyies participants en la FIET 2024.

Els joves, una aposta de futur

A més, aquesta vint-i-dosena edició de la FIET ha volgut posar els joves al centre amb tota una sèrie d’iniciatives pensades amb l’objectiu d’escurçar la distància entre jovent i arts escèniques. En aquest sentit, s’han realitzat ja xerrades informatives a centres com el CESAG o l’ESADIB i s’ha duit a terme un projecte de treball conjunt amb l’Institut Mossèn Alcover de Manacor, a més de la creació del grup de joves FIET en xerxa, un grup de voluntariat d’entre 16 i 25 anys nascut amb la voluntat d’implicar els joves, una part essencial del teixit cultural, en les activitats que es duen a terme als seus municipis.

Funcions d’aquest diumenge

La jornada d’aquest diumenge a la FIET ha començat amb l’espectacle Vai Via de la companyia catalana Xirriquiteula Teatre, i ha seguit amb propostes com Forat, dels també catalans Dudu Arnalot, o Qwerin, de la companyia provinent de Gal·les Osian Meilir. Al llarg d’aquest darrer dia de la fira també s’ha pogut gaudir d’espectacles de circ com Gretel, dels italians QuattroX4 i de la performance Batu, dels brasilers Artefactos Bascos. L’espectacle de cloenda ha estat a càrrec de Circ Pistolet, companyia provinent de Catalunya que ha estrenat a les Balears la seva darrera proposta, Quan torni la primavera.

Gran suport

La FIET 2024 ha estat possible gràcies a la implicació del poble de Vilafranca, amb més de 60 voluntaris i 42 famílies que han allotjat artistes i programadors. Així mateix, en aquest 2024 la FIET ha comptat amb el suport de les següents institucions i empreses: Institut d’Estudis Baleàrics, Consell de Mallorca, INAEM, Ajuntament de Vilafranca de Bonany, Fundació Baleària, Fundació La Caixa, Melchor Mascaró, Inturotel, Conecta Balear, TIB, IB3, RTVE i Tot Pla. També té el suport de comerços, restaurants i associacions locals de Vilafranca com Es Cruce, Mallorca Verda, Forn can Toni, Ca n’Amer, Ca Na Molineta, S’estanc Vell, Pub Es Glop i Futbol Club Vilafranca, entre d’altres.