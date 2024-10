La FIET continua al llarg de tot el cap de setmana

El cap de setmana ha començat amb molt bon ambient i amb tres estrenes absolutes a la FIET. El tercer dia d'aquesta vint-i-dosena edició de la Fira de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears ha arrencat amb titelles i acabarà amb un espectacle de dansa que es durà a terme poc abans de la celebració de la FIET Fest, organitzada amb la col·laboració dels Quintos de Vilafranca.



Eren les 10 del matí quan es donava el sus a la programació d'aquest dissabte amb 'Kuntur', un espectacle itinerant protagonitzat per un imponent còndor dels Andes duit a terme pel Centre de Titelles de Lleida. No ha estat l'únic espectacle d'aquesta tipologia que s'ha oferit aquest dematí, ja que poc després els catalans Festuc Teatre han duit a terme una nova sessió de 'Jo, Tarzan', i els Farrés Brothers i Cia han endinsat els assistents 'Dins el cau del Tabalet', on el protagonista és un petit conill que queda tot sol a ca seva mentre la seva mare surt a cercar menjar.



Val a dir que aquesta jornada de dissabte inclou tres espectacles que s'estrenen a la FIET: 'Aluzina', una proposta de teatre d'objectes de Nacho Diago Producciones en la luna; 'Sense destí', espectacle de clown, màgia i circ de Clownómadas, i 'Terra de fuga', un solo de dansa de Paula Ramis que es durà a terme a l'església. Es tracta de l'estrena absoluta d'aquesta proposta on Ramis explora què és un paisatge i la relació entre aquests i la identitat de les persones, tot en un viatge a través del moviment del cos, la veu i la música.



A més, aquest dissabte també ha estat el torn de 'Flou!', una de les propostes de la companyia brasilera Artefactos Bascos, que consisteix a una performance interactiva per a infants que participen en la creació d'un gran dibuix, i d''Una rueda que da vueltas', una proposta de teatre documental de Proyecto Almealera, companyia provinent de Castella i Lleó que ha recollit en aquest espectacle una investigació de més de tres anys feta entre els records de molineres, pastores i ramaderes d'Àvila.



La reestrena del 'Conte de Nadal' de Dickens sorgit de la coproducció de les companyies Coma14 i Societé Mouffette i l'espectacle de dansa 'Ragoh' (que és «hogar» a l'inrevés) de la companyia Riart, provinent de Navarra, tancaran la programació oficial de dissabte, si bé a partir de mitjanit se celebrarà la FIET Fest, amb Toni Nito Creus, Trull Nohara, Som Vinils & Anto i M.Alba. Es tracta d'un esdeveniment organitzat conjuntament amb els Quintos de Vilafranca.



L'espectacle continua



Aquest diumenge es durà a terme la darrera jornada de la FIET 2024, que inclourà un total de 26 funcions de companyies tant de les Balears com de fora, i que aplegaran disciplines com la dansa, els conta contes, la performance, les teresetes o el teatre de carrer, entre molts d'altres. L'espectacle de cloenda, 'Quan arribi la primavera' de la companyia Circ Pistolet, es durà a terme a partir de les 19.30 hores a l'església.