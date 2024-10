Pedro Prieto, guardó d'honor dels Premis Rei En Jaume de Calvià per la seva carrera periodística

Pedro Prieto rebrà el guardó d'honor de la Comunicació el pròxim 25 d'octubre en la gala dels Premis Rei En Jaume que concedeix l'Ajuntament de Calvià a través de l'àrea de Cultura. En aquesta vint-i-dosena edició es reconeix Prieto per la seva «incansable tasca com a periodista i el valor d'una feina que ha transcendit fronteres».



Nascut a Antigua (Fuerteventura), resideix a Palma des de fa més de sis dècades. Format en Magisteri, va exercir a les escoles parroquials de S'Arenal i Son Ferriol, i a la Graduada de la Indioteria. Es va iniciar en el periodisme a Ràdio Popular i Radio Juventud (va obtenir el Premi Ciutat de Palma de Ràdio de 1973) i va entrar a formar part de la plantilla d'Última Hora el 1974, casa amb la qual encara avui continua vinculat. Ha col·laborat amb altres mitjans, recentment amb esRadio971.



«Incansable viatger», ha estat cronista d'alguns dels moments més rellevants de la història recent, amb reportatges sobre el conflicte d'Irlanda del Nord o entrevistes com la que va fer a Daniel Ortega. També és reconegut per a dur als mitjans la dura realitat dels més desfavorits, una tasca en la qual ha estat un referent. No menys coneguda és la seva faceta de —com ell diu— «robar fotos, fer-les sense que el fotografiat se n'adoni, cosa que no deixa de ser un art».



Com a escriptor, ha publicat diversos llibres periodístics de les seves vivències en la professió com 'Así lo hicimos: crónicas de un reportero', 'Y que me quiten lo bailao', 'Palma, ciudades y pueblos en el mundo' i 'De Palma a Palma: cròniques d'un reporter a través del món'.