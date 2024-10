Ploma es reforça per a donar un impuls a la cultura en català

Impulsar la cultura en català. Amb aquest objectiu Ploma es reforça per a oferir més continguts en llengua pròpia i convertir-se en referent de la cultura de Km0. Miquel Ripoll, escriptor i redactor de dBalears, passarà a gestionar els continguts setmanals de Ploma, ampliant el ventall temàtic de la revista d'idees, art i cultura de l'associació Ona Mediterrània.

En aquesta nova etapa, Ploma continuarà oferint setmanalment les peces de petit teatre quotidià de Joan Guasp, les ressenyes de Pere Joan Martorell i les cròniques culturals de Frederic Melis, al costat d'articles d'actualitat pròpia. A més es comptarà amb la col·laboració de Pere Perelló Nomdedéu, Lluïsa Soaz, Emma Piqué, Pere Císcar, Sebastià Bennàssar o Pau De Luis. Una xarxa de col·laboradors que, a poc a poc, s'anirà ampliant i penetrant en els cercles artístics, literaris i culturals de Mallorca i la resta dels Països Catalans.

Articles, ressenyes, teatre, poesia, art, i un llarg etc. seran els eixos de difusió de la revista, que pretén consolidar-se com a capçalera de referència en la promoció d'idees i propostes culturals. Un ampli ventall de possibilitats que progressivament s'ampliarà per a arribar al màxim nombre de lectors possibles i cobrir així un gran espectre d'inquietuds culturals i literàries.

Així doncs, Ploma, que actualment ja compta amb més de 170 entrades i articles, encara el futur amb esperança i la convicció que la cooperació i la difusió de la cultura pròpia són les millors eines per a la sobirania cultural. Una sobirania que es comença a teixir al voltant de l'art i les idees i que necessita d’inciatives, com ara la nostra, per a fer-se efectiva. Tota activitat i manifestació cultural serà benvinguda a Ploma, que intentarà oferir els millors continguts als lectors en llengua catalana. Ploma afronta el repte amb coratge i determinació. També podeu llegir i consultar la notícia a Ploma a través d'aquest enllaç.