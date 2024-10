L'Obra Cultural Balear convoca la 37a edició dels Premis 31 de Desembre

L’Obra Cultural Balear (OCB) convoca la 37a edició dels Premis 31 de Desembre, uns guardons d’acció cívica nascuts amb la voluntat de reconèixer i estimular les iniciatives individuals o col·lectives amb sentit de país que afavoreixin l'ús normal del català en tots els àmbits de la vida social i que promoguin la consciència nacional pròpia de les Illes Balears.

Poden optar a aquests premis totes les persones, grups de persones, empreses, entitats o organismes privats i públics que siguin presentats com a candidats per la Junta Directiva de l’Obra Cultural Balear, per qualsevol de les seves delegacions —o per un nombre no inferior a tres dels seus socis— i pels membres del jurat. Així mateix, qualsevol persona pot presentar una proposta de candidatura a la Junta Directiva de l’Obra Cultural Balear, que decidirà si l’eleva al jurat del premi.

Cada candidatura s’ha d’acompanyar amb un informe que justifiqui i raoni la proposta. Aquest informe s’ha de presentar a la secretaria de l’Obra Cultural Balear al carrer de Sant Alonso, 24, 07001 Palma, o a l’adreça electrònica secretaria@ocb.cat . A l’informe s’hi ha d’indicar el nom del premi al qual opta la candidatura; el nom i els cognoms dels candidats o la denominació de l’entitat proposada, l’adreça completa i el telèfon de contacte de la candidatura, i també aquestes mateixes dades de qui fa la proposta. En el cas del premi Miquel dels Sants Oliver, la candidatura també ha d’incloure el títol de l’obra.

El termini per a presentar candidatures és del 21 d’octubre al 15 de novembre de 2024. El veredicte del jurat es farà públic durant el mes de desembre i els guardons es lliuraran durant la Nit de la Cultura.

Els premis són els següents:

Francesc de Borja Moll

Destinat a premiar una entitat, empresa o organisme públic o privat que hagi destacat a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional.

Josep M. Llompart

Destinat a premiar una persona que s’hagi distingit a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional.

Emili Darder

Destinat a premiar una iniciativa, experiència o trajectòria personal en el camp de l’educació, l’ensenyament o el lleure i, d’una manera especial les que tendeixen a fomentar l’ús del català en àmbits educatius formals i no formals.

Climent Garau

Destinat a premiar les persones o projectes que des de l'àmbit de la comunicació contribueixen a l'ús social de la llengua catalana. El premi és un reconeixement tant a la trajectòria com a la innovació de mitjans de comunicació, productores, programes, professionals, creadors de contingut, plataformes de difusió, etc.

Bartomeu Oliver

Destinat a premiar una iniciativa cívica de dinamització cultural, de recuperació lingüística, de revaloració de la cultura popular, etc. També es podrà prendre en consideració un treball que contribueixi a la recerca o a un millor coneixement de l’àmbit en qüestió.

Miquel dels Sants Oliver

Destinat a premiar un treball editat durant el període comprès entre la convocatòria dels premis de l’any anterior i la present i que té com a objecte d’estudi qualsevol de les illes Balears.

Bartomeu Rosselló-Pòrcel

Destinat a premiar una persona o un col·lectiu jove que hagi excel·lit en el camp de la investigació, la creació o la dinamització cultural.

Aina Moll i Marquès

Destinat a premiar una persona o entitat que s’hagi distingit per dur a terme, des del voluntariat, activitats de promoció, difusió o prestigi de la llengua catalana a qualsevol indret del seu domini lingüístic.

Gabriel Alomar

La Junta Directiva de l’OCB, oït el jurat, concedeix aquest premi destinat a reconèixer les aportacions cíviques, culturals i lingüístiques promogudes o protagonitzades per persones o entitats en el conjunt dels Països Catalans.