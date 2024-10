Espectacular presentació del projecte musical 'Sueños de Madera' a Palma

El passat dilluns 14 d'octubre, l'Espai Suscultura de Palma va acollir la presentació del projecte musical 'Sueños de Madera', protagonitzat pels guitarristes Fernando Soto i Joan García. Durant una hora i quart, van oferir una actuació de gran qualitat que va captivar el públic amb una selecció de peces pròpies i clàssiques del repertori flamenc i popular.

El recital va incloure obres com Soleá, Fandangos de Huelva, Taranta, Guajira i Tangos de composició pròpia, així com versions de peces tan conegudes com 'Noches de Bohemia', 'Entre dos aguas', 'Lágrimas Negras' i 'Volaré'. A més, el poeta Luis Reina va recitar un dels seus poemes, acompanyat pels dos guitarristes, com a preludi d'un nou projecte que està en marxa.

L'acte va omplir completament la sala de Suscultura, i l'audiència, entusiasta, va sortir demanant quan seria la pròxima actuació de Fernando Soto i Joan García, evidenciant l'èxit de la vetllada musical.