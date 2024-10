Arriba el II D'Allà Deçà, el festival de novetats de la música illenca a Barcelona

Garrafa Nadal, Ánimos Parrec, Annabel Villalonga grup i Clara Gorrias són els escollits per a tocar a la segona edició del D’Allà Deçà de l’Espai Mallorca i la Casa de Menorca de Barcelona. El festival, que se celebrarà a les dues seus des de dijous, 17 d'octubre, a diumenge, 20 d’octubre, és impulsat per l’associació sense ànim de lucre Crits i Renou per les Illes Balears.

Després de l’èxit de l’antiga edició de dos dies, enguany s’ha apostat per un format més ambiciós de quatre jornades d’actuacions. Amb la proposta d’aquest D’Allà Deçà, es presenten una bateria de nous projectes provinents de les Balears que encara no han vist la llum a la Ciutat Comtal; tot això amb la intenció de ser una plataforma per als artistes illencs per a promocionar la seva música.

El D’Allà Deçà començarà dijous amb la inauguració de la nova exposició de l’Espai Mallorca: Retrats de les Illes Balears, de Gaizka Taro. El projecte del fotògraf mallorquí neix de la seva voluntat de plasmar la diversitat cultural de les persones que habiten i transiten les Balears a través d’una càmera de plaques de finals del segle XIX. Amb aquesta inauguració, es vestirà l’Espai per al festival dels tres dies següents.

Divendres, a partir de les 19.30 h, s’omplirà la plaça de Vicenç Martorell, davant l’Espai Mallorca, amb els concerts dels grups mallorquins Garrafa Nadal i Ánimos Parrec. Els primers presentaran Directe al Cinema Goya, un EP de quatre cançons gravat al Goya de Manacor, un cinema que es troba tancat des de l'any 2000. El nou projecte de Garrafa Nadal forma part d'un procés de recuperació de l'espai i és la passa prèvia del grup abans d'enregistrar el seu segon disc. Després, serà el torn del conjunt del Pla de Mallorca: Ánimos Parrec. El grup va a Barcelona per primera vegada en la seva trajectòria musical per presentar En terra s'aturen (autoeditat, 2024). Aquest segon àlbum continua defensant l'essència del grup que, segons la revista S'Altra Música, consisteix a les arrels, la capacitat narrativa, el Pla i l'ultralocalisme.

L’endemà, dissabte, 19 d'octubre, a partir de les 19.30 h, es gaudirà a la Casa de Menorca de Barcelona dels projectes personals de les menorquines Annabel Villalonga i Clara Gorrias. Primer, actuarà el nou grup d'Annabel Villalonga que, arribada des de Maó, ha decidit crear i posar-se al davant del seu propi recital amb el nou projecte Una passa envant. Seguidament, es comptarà amb la nova proposta de la menorquina Clara Gorrias, NACLARA, en un format íntim. La cantautora adreçarà paraules sobre pertinença i històries que ja no romandran secretes amb unes noves cançons a piano, sintetitzador i precioses col·laboracions. L'entrada als concerts de dissabte es pot adquirir a través de TicketIB i té un preu de 3 €.

Per a posar punt final al festival D’Allà Deçà, diumenge, 20 d’octubre, a les 12.30 h tendrà lloc a l’Espai un recital poètic de Cecília Navarro musicat per Sebastià Gris. L’activitat s’emmarca en el projecte Poeteca Viva!, una col·laboració entre la Fundació Mallorca Literària i l’Espai Mallorca. El Poeteca Viva! es repetirà una vegada cada mes amb recitals per a tots els gustos. En aquesta primera trobada, Cecília Navarro serà la protagonista. La poeta mallorquina ha estat guardonada en diverses ocasions i ja ha publicat els llibres de poemes La dona talaiòtica (El gall editor, 2021) i La mamella de Déu (Viena Edicions, 2022) i ha participat en el poemari Interstici (Llentrisca Edicions, 2024). Serà acompanyada per Sebastià Gris, guitarrista i compositor de Manacor que acaba de publicar a final de 2023 el llarga durada Oli, all i julivert.

El festival ha estat possible gràcies a la col·laboració de Mallorca Literària, la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i el Consell de Menorca.

A aquesta nova edició del festival D’Allà Deçà de l’Espai Mallorca i la Casa de Menorca de Barcelona hi haurà propostes per a tothom, des de projectes més íntims i personals com els concerts de dissabte a la música rock i enèrgica que envairà la plaça de davant l’Espai divendres. Tot això, passat per una òptica artística que tendrà un pes especial dijous i la poesia musicada que s’ubicarà a diumenge per a clausurar un D’Allà Deçà de 2024 ben complet i empès per la voluntat de continuar impulsant la música, l’art i la cultura.