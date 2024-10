El Claustre de Sant Domingo acull la mostra 'Diàlegs' per a celebrar el 50è aniversari de l'OCB d'Inca

La delegació d'Inca de l'Obra Cultural Balear (OCB) celebra els seus 50 anys amb una mostra entorn del número 50. L'exposició ha estat concebuda i duita a terme per Josep Lluís Pol i Llompart, professor de matemàtiques i divulgador científic; la formen un total de 15 peces que, partint de molt diversos elements de la nostra cultura, fan un recorregut interdisciplinari al voltant del número 50. Hi col·laboren professionals de diversos àmbits que aporten la seva visió en cada una de les produccions a partir de l’entrada amb què l’autor ens les presenta. Així, s’estableix un «diàleg» que vol anar més enllà -el pròleg ja n’és un exemple- i que convida els visitants, adés a descobrir, adés a reflexionar de l’intercanvi de mirades.

L’exposició, impulsada per la delegació d’Inca de OCB, compta amb el suport de l’Ajuntament d'Inca i del Centre de professorat de la ciutat on s’ha impartit una activitat formativa prèvia per a donar a conèixer les possibilitats pedagògiques que ofereix. Així, al vessant de celebració s’hi uneix l’objectiu de posar a disposició dels centres escolars una mostra lúdica i matemàtica de la qual podran gaudir, participar i aprendre.

La mostra es podrà visitar al Claustre de Sant Domingo d'Inca del dia 18 d’octubre (inauguració a les 18:30 h) al 15 de novembre. Els matins feiners, des de dia 21 d’octubre fins al 15 de novembre, els centres escolars que ho sol·licitin podran visitar-la fent la reserva mitjançant el formulari forms.gle/rD6w58CCW6aC9pmG6. Els horabaixes romandrà oberta a la ciutadania.