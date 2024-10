La tertúlia d’octubre de la llibreria Lluna comptarà amb ‘Fites’, poemes de Marina Tsvetàieva traduïts per Laia Malo

El divendres 25 d’octubre, a les 19.00 hores, tendrà lloc a la llibreria Lluna de Palma (General Riera 39 B) la tertúlia dedicada al poemari Fites de Marina Tsvetàieva (Edicions de 1984, Barcelona 2023) traduïda per Laia Malo (Laia Martínez López). Aquest projecte de traducció va merèixer el 21è Premi de traducció Vidal Alcover.

L’acte comptarà amb la presència de la traductora Laia Malo. La coordinació de la tertúlia anirà a càrrec d’Àngels Cardona, Aina Ferrer, Miquel Àngel Lladó i Damià Rotger.

La tertúlia, no cal dir-ho, és oberta a qualsevol persona que tengui interès per la poesia. La poeta Marina Tsvetàieva va ser prohibida a la Unió Soviètica fins a vint anys després de la seva mort. Això no obstant, és una de les grans poetes de la història de la literatura. A banda de la seva tasca com a autora, també va traduir Rilke, Baudelaire o Lorca.