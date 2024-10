Frederic Melis publica una crítica de l'exposició 'Viatge a un món oblidat' de Jordi Esteva

El crític d'Art, Frederic Melis, ha publicat una nova crítica d'art a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat. En aquesta ocasió, Melis ens parla de l'exposició 'Viatge a un món oblidat' del fotògraf català Jordi Esteva (Barcelona, 1951) que es pot veure al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany de Llucmajor.

Frederic Melis comença el seu article dient: «Crec que qualsevol persona amb un cert interès per l'extraordinària diversitat cultural de la humanitat o per aspectes antropològics més concrets, hauria de visitar aquesta exposició. Ara bé, si a aquest interès més genèric hi afegim un interès a viatjar i a documentar fotogràficament les nostres aventures, aleshores és peremptori embarcar-se en aquest Viatge a un món oblidat del fotògraf català Jordi Esteva (Barcelona, 1951) que el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany de Llucmajor ha presentat recentment».