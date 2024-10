[VÍDEO] Èxit de participació en l'Akelarre musical de Joves de Mallorca per la Llengua

Els Joves de Mallorca per la Llengua han celebrat aquest divendres la segona edició de l'Akelarre, un esdeveniment on els punxadiscos posen música 100% en català.



La festa, que ha començat a les 20.00 hores i s'ha allargat fins a les 2.00 hores, ha tingut lloc a la plaça de bous de Muro. «Ha estat una nit plena de ritme amb una exquisida selecció de punxadiscos que ens han fet ballar fins que ha caigut la rosada!», han assegurat.



La primera edició es va fer al novembre de l'any passat a Son Llaüt, Santa Maria, amb gran èxit d'assistència. Enguany, s'ha comptat amb PDs Sopa (en el seu gran debut), PD Ghazi, PD Lluca i Gostem que s'han encarregat de fer ressonar la plaça de bous. Un dels moments més intensos, com mostra el vídeo difós a xarxes, ha estat quan ha ressonat 'L'estaca' de Lluís Llach. Una gran festa!