La presentació del llibre 'El patrimoni marítim flotant de Mallorca' canvia de data

Edicions Documenta Balear presentarà el llibre 'El patrimoni marítim flotant de Mallorca: Identificació i valoració de l'embarcació artesana tradicional' de Bernat Oliver Font, en un acte el divendres, 11 d'octubre, a les 18.00 hores, a la Casa del Llibre (av. d'Alexandre Rosselló, 34, Palma).

L'acte comptarà amb la participació de Miquel Àngel Capellà, professor titular d'Història de l'Art de la Universitat de les Illes Balears (UIB), qui oferirà una perspectiva acadèmica sobre el valor del patrimoni marítim de l'illa.

La presentació serà una oportunitat per a tots aquells interessats en la història marítima i en la conservació de les embarcacions artesanals. L'esdeveniment és obert al públic i convida a tothom a descobrir i reflexionar sobre la importància d'aquest patrimoni.

Sinopsi del llibre

En un món en constant canvi, la desaparició d'embarcacions tradicionals és una realitat palpable. L'evolució de materials i tècniques de construcció, la pressió turística i la globalització són imparables. Aquest llibre, nascut d'una tesi doctoral, és una oda a les embarcacions artesanes de Mallorca. S'hi identifiquen, inventarien i descriuen amb precisió llaüts, bots, gussis i pasteres que encara avui solquen el Mediterrani i mantenen viva una tradició ancestral.

Amb una proposta metodològica innovadora, l'obra ofereix una eina per mesurar el valor patrimonial d'aquestes embarcacions i jerarquitzar-les de manera objectiva. Més de 550 unitats conformen aquesta flota, cada una amb la seva història i ànima, i esperen ser reconegudes i preservades. Aquesta obra és una crida a l'acció, una guia per decidir quines d'aquestes joies marines mereixen els recursos necessaris per assegurar-ne la preservació, tant en el present com en el futur. Un tresor per a totes les persones que valoren el patrimoni marítim i la variada riquesa cultural de Mallorca.