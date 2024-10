El Consell de Mallorca presenta una exposició que celebra la història i el llegat de les dones que varen fer feina a fars

El Consell de Mallorca presenta l'exposició 'Faroneres. La llum que ens guia', una mostra que celebra la història i el llegat de les dones que varen habitar i treballar als fars, una professió tradicionalment reservada als homes. Aquesta exposició s’inaugurarà dissabte, 12 d’octubre, i estarà disponible fins al 18 de maig de 2025 a la seu de Sóller del Museu Marítim de Mallorca.

Comissariada per la cineasta Cristina Rodríguez Paz, l'exposició combina història, art i testimonis personals per a oferir als visitants un recorregut immersiu per la vida de les faroneres. Només 26 dones han ocupat aquest paper en tota la història de l'Estat espanyol. A través d'obres d'artistes com Alicia Esteban, Heidi Hassan, Mariana Laín i Miluca Sanz, així com fotografies de David Carretero, Miguel Muñiz i la pròpia comissària, s'exploren tant els aspectes professionals com personals de les faroneres.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, explica que el recorregut s’organitza en dos eixos: d'una banda, les obres gràfiques, textos i fotografies impreses en lones; i de l'altra, les obres penjades a les parets. Els visitants trobaran il·lustracions d’Alicia Esteban, collages i una instal·lació de Miluca Sanz, que fan al·lusió a les primeres dones que habitaven els fars, molt abans que es permetés a les dones ser faroneres oficialment.

L'exposició dedica un espai especial a les protagonistes del llargmetratge 'La llum que ens guia', amb mosaics de fotografies i il·lustracions que narren les històries de sis faroneres. A través de textos de les faroneres Mar Vidal i Elvira Pujol, es pot entendre el significat personal que els fars tenen per a elles. També es poden contemplar pintures en oli de Mariana Laín i una obra d’assemblatge de Heidi Hassan. A més de les obres artístiques, també hi haurà peces antigues de fars cedides per Ports Balears.

Un dels punts culminants de la mostra és la instal·lació final que conté els noms de les 26 dones que han treballat als fars de l'Estat al llarg de la història. Aquesta llista serveix com un recordatori visual i emocional del camí recorregut per les dones en una professió on el seu rol ha estat sovint invisible. L’exposició es complementa amb un curtmetratge que captura l’esperit del documental, presentant testimonis en primera persona de les faroneres.