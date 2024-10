Manacor acull un recital sobre l'Escola Mallorquina en el marc del IV Cicle de Poesia

Aquest divendres, 4 d'octubre, a les 20.00 hores, l'Associació Cultural S'Agrícola de Manacor iniciarà el IV Cicle de Poesia amb un recital dedicat a l'Escola Mallorquina, commemorant els 150 anys de la composició del cèlebre poema El pi de Formentor de Miquel Costa i Llobera, publicat el 1875.

L'acte està organitzat en diverses parts. Les veus artanenques de Miquel Mestre i Gaspar Caballero oferiran un tast poètic de grans autors com Alcover, Ginard, Ferrà i Colom. Al mateix temps, Llucia Serra, d'Eivissa, i Maria Magdalena Gelabert, de Manacor, recitaran obres de poetes com Maria Antònia Salvà, Cèlia Viñas i Victòria Penya. El moment culminant serà la recitació a quatre veus de El pi de Formentor, amb tots els rapsodes alternant-se per donar vida a l'obra magna de Costa i Llobera.

L'acompanyament musical anirà a càrrec del pianista Andreu Riera Gomila, concertista reconegut i professor del Conservatori Superior de les Illes Balears. A més, el recital estarà dedicat a la memòria del compositor manacorí Rafel Aguiló Roca, una figura clau en els actes culturals de S'Agrícola.

Aquest esdeveniment, a més, recorda el concert solidari que els mateixos recitadors i Andreu Riera van oferir a finals del 2022, amb peces clàssiques de Safo i Homer, a benefici del projecte Talnique.



L'Escola Mallorquina, moviment literari que va néixer a les Illes Balears entre 1900 i 1950, i vinculat al Modernisme, serà l'eix central d'aquesta vetllada poètica i musical.

Aquest recital representa una oportunitat única per redescobrir l'obra de poetes mallorquins de gran rellevància i gaudir de la combinació de poesia i música en un entorn cultural de prestigi.