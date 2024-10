Fira B! difon el primer abecedari emocional actoral

El proper 4 d'octubre, es presentarà a la Fira B! -aparador de les arts escèniques organitzat per l'Institut d'Estudis Baleàrics- el nou gènere teatral d'entrenament emocional Ànima i el primer abecedari emocional, creats i sistematitzats per Jeroni Obrador, dramaturg i actor de reconeixement internacional.

Aquest projecte pioner té un impacte global avalat per prestigioses universitats, festivals i institucions d'Iberoamèrica. L'abecedari emocional permet als usuaris reconèixer i manejar les seves emocions mitjançant la tècnica actoral tant en la vida quotidiana com en la creació de personatges de ficció; que permet sentir, pensar i actuar com un vulgui. A més, ajuda a la comprensió d'eines psicològiques, cosa que marca un avenç fonamental en una societat que, tot i que ha progressat en molts aspectes, continua tenint un dèficit en l'ensenyament i la gestió emocional.

El 2006, després de patir un atac d'ansietat a Sevilla, Obrador va iniciar una investigació per a convertir la tècnica actoral en una eina terapèutica. Inspirat pel neurobiòleg Antonio Damasio i la seva investigació sobre la diferenciació entre emocions i sentiments, Obrador va desenvolupar una metodologia als seus tallers que se centra exclusivament en el cos emocional, treballant amb exercicis actorals que influeixen en la tensió muscular, la respiració i el flux sanguini , sense recórrer a tècniques psicològiques convencionals.

El 2009, va escriure l'obra de teatre La guerra de les imatges, traduïda a 17 idiomes i difosa a nivell mundial per diversos moviments socials. En aquesta obra, el déu Mart aprèn a gestionar les seves emocions mitjançant classes de teatre impartides per Stanislavsky i Txékhov, cosa que es connecta amb les investigacions del psicòleg Paul Ekman sobre les sis emocions bàsiques universals. Aquesta obra va ser presentada en múltiples espais, incloent-hi un monòleg llegit al Museu Reina Sofia el 2021 i retransmès per Radio Nacional de Espanya.

El 2014, Obrador va crear l'assignatura Cultura Emocional per a la Creació del Personatge de Ficció a l'escola Dguión, en col·laboració amb la Universitat Sant Jordi de Saragossa, dirigida per Mercè Clascà. En aquesta matèria, va introduir conceptes com el triangle de Karpman —reconegut psiquiatre i psicoterapeuta nord-americà— que facilita la identificació de conflictes emocionals, i va aplicar la seva recerca a la creació del primer abecedari emocional corporal sistematitzat, que ara s'ensenyarà a les escoles de les Balears.

Des de 2021, la plataforma online Intelsoul promou i difon el treball de Jeroni Obrador a nivell internacional, oferint formació a l'abecedari emocional i el gènere teatral Ànima per a psicòlegs, terapeutes i formadors escènics. Aquests tallers ensenyen a identificar i gestionar les emocions diàries, així com a aplicar-les a la creació de personatges de ficció. Donada la creixent demanda internacional, la seva comunitat en línia i de centres associats, com La Parisina a Còrdova, Argentina, i el teatre La Concha a Cali, Colòmbia, difonen el coneixement d'aquest innovador mètode a nivell mundial.

Jeroni Obrador ha desenvolupat una metodologia que permet un enfocament específic per a l'entrenament emocional a través del cos. En aquest curs acadèmic 2024-2025, els alumnes de primària i ESO a les Balears aprendran a menjar les seves emocions a través de l'actuació amb el programa Viu la Cultura, impulsat per la Conselleria d'Educació i Universitats, després que l'autor ho hagi promogut al voltant d'Iberoamèrica els darrers 15 anys.

Obrador ha comptat amb el suport d'institucions internacionals com el Teatre Lliure de Barcelona als seus Directors Lab Med, el Festival de Manizales, la Universitat de Buenos Aires i l'ESAD de Sevilla, entre d'altres. El 2023, la Generalitat de Catalunya va recolzar la producció de la primera pel·lícula de realitat virtual basada en el gènere teatral Ànima, titulada Ànima Performativa. Aquesta pel·lícula, que promou el maneig emocional corporal en les performances del gènere, va ser presentada a la Nau Ivanow de Barcelona ia la sala immersiva S'Abeurador de Santanyí, Mallorca.