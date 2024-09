L'AAVIB condemna el «nou atac» contra l'obra de Vincent van Gogh

L'Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) ha «condemnat enèrgicament» el «nou atac» contra l'obra 'Els Gira-sols' de l'artista Vincent van Gogh, comès aquest divendres a la National Gallery de Londres.



Segons ha explicat l'entitat, «la nova agressió contra l'obra del pintor neerlandès, inacceptable, ha estat perpetrada per tres activistes de Just Stop Oil després de conèixer la sentència a presó de Phoebe Plummer i Anna Holland, també activistes del grup ecologista que igualment van atemptar contra la mateixa obra l'any 2022».



L'associació insta les entitats ecologistes amb presència en territori espanyol a realitzar «un procés de profunda reflexió sobre el que significa intentar destruir obres d'art que són part del patrimoni artístic i cultural de la història universal, comuna a tots, incloent-hi a ells mateixos».



Segons l'AAVIB, «posar-se del costat correcte de la història mai inclourà atemptar contra obres mestres enfront de les quals experimentem íntims sentiments i reflexions personals sobre la nostra pròpia condició d'éssers humans».



L'entitat que agrupa els artistes visuals del territori de les Illes Balears, considera la sentència del jutge Christopher Hehir un «sever toc d'atenció a tot aquell que tingui al cap agredir gratuïtament obres artístiques valuoses per a la memòria històrica i col·lectiva».



L'AAVIB, segons han volgut recordar, va ser la primera institució l'Estat espanyol a condemnar «els incomprensibles atacs contra pintures de genis de la història de l'art al voltant del món», tornant a reiterar la seva posició i fent un cridat els museus estatals a «reforçar la seguretat en l'accés a les seves instal·lacions i la protecció de les principals col·leccions».