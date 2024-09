El Festival de Poesia de Lloseta retorna després de nou anys d'absència

Després d’una pausa de nou anys, el Festival de Poesia de Lloseta torna a la localitat mallorquina els dies 3, 4 i 5 d'octubre de 2024, sota la direcció de l’escriptor i poeta Pere Joan Martorell. Aquest esdeveniment, que solia ser una cita cultural imprescindible a l'illa, celebra la seva reactivació amb un programa farcit d'activitats poètiques i culturals.

El festival s'iniciarà el dijous 3 d’octubre al Teatre de Lloseta amb l’acte 'Versos amb vi', que inclou la presentació de novetats poètiques de diversos autors, com Joan Antoni Cerrato, Carme Castells i Pere Perelló, amb un tast de vins a càrrec de l'enòloga Samantha Gómez. Laia Malo serà la moderadora de l’esdeveniment.

El divendres 4 d’octubre, Pere Janer prendrà el protagonisme a les 21.00 h amb un recorregut per la seva discografia, oferint una vetllada musical en què la paraula poètica es combinarà amb la música.

Finalment, el dissabte 5 d’octubre, a les 20.00 h, es durà a terme la 'Festa de la Paraula', un homenatge a la poesia i als seus creadors, amb la participació de poetes reconeguts com Enric Casasses, Cati Coll, Begonya Pozo, Damià Rotger, Antònia Vicens i Antoni Vidal Ferrando.

Aquest retorn és un moment molt esperat per als amants de la poesia, i suposa una nova etapa per a un festival que sempre ha destacat per la qualitat dels seus participants i la seva capacitat d’atreure públic de tota l’illa. El Festival de Poesia de Lloseta torna per revalidar el seu lloc com a referent de la cultura poètica a Mallorca.