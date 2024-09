L’OSIB estrena l’obra 'Talaiot' de Marco Mezquida al Teatre Principal de Palma, Teatre des Born i Teatre Principal de Maó

L’Orquestra Simfònica Illes Balears (OSIB) estrenarà aquesta setmana, en un triple concert, l’obra 'Talaiot', per a piano i orquestra, de Marco Mezquida, el 26 de setembre en el Teatre Principal de Palma, el 28 de setembre en el Teatre des Born (Ciutadella) i el 29 de setembre en el Teatre Principal de Maó, a les 20 hores. Una obra que reflecteix un moment històric i cultural vital per les Illes. Tres concerts que s'emmarquen dins del primer aniversari del nomenament de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Les entrades es poden comprar a través de les taquilles dels respectius teatres i a la web de la Simfònica.

Així, la FOSIB pretén seguir l’objectiu de donar veu a les obres de compositors i artistes de les Illes Balears i ampliar el repertori de l’Orquestra més enllà del tradicional simfònic, en aquest cas amb fusió del jazz de Mezquida.

El concert 'Talaiot' per a piano i orquestra és un viatge musical ple de misticitat i reflexions que el mateix compositor feia a les nits de lluna plena als poblats Talaiòtics de Menorca. Com defineix Marco Mezquida, a l’inici del concert comencen les cordes, com si vingueren de lluny, de temps passats i remots. El piano, com recitatiu, comença a contar una història amb la resposta contundent de tota l’orquestra. El concert passarà per diferents paisatges fins a culminar en un gran tutti, en una festa apoteòsica i col·lectiva, també essència de la nostra terra i les seves festes. Les parts més contundents i festives del concert evolucionen cap a les parts més meditatives, reflexives, misterioses, i avancen cap a un cant més expressiu, que vol connectar amb el pas del temps i la permanència dels poblats des de l’antiguitat fins a arribar a aquestes nits de lluna del segle XXI. Una obra personal, lliure; i de sentir-me compositor, improvisador i intèrpret alhora.

El programa en el Teatre Principal de Palma es completarà amb l’obra d’A. Copland, una de les obres més importants del compositor estatunidenc que va compondre durant els anys de depressió i guerra. Es caracteritza per un paisatge sonor, amb melodies vibrants que plasma perfectament l’essència de l’esperit americà.