TardOral 2024: Tretze activitats al voltant de la paraula que destaquen seva importància com a eina de comunicació i de transmissió de cultura

El Consell de Mallorca presenta TardOral 2024: s’han programat tretze activitats fins al mes de desembre que giren al voltant de la paraula i de la seva importància com a eina de comunicació i de transmissió de cultura. Espectacles, exposicions, experiències gastronòmiques i trobades populars es tornen a donar cita en aquesta cinquena edició del cicle de la Fundació Mallorca Literària.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha detallat que, enguany, la programació serà molt diversa pel que fa a llenguatges i formats: hi haurà música, exposicions, tasts i maridatges, experiències gastronòmiques, xerrades, activitats educatives i trobades a l’entorn de la taula per reivindicar la cançó com a espai en comú.

Amb aquest cicle es vol fer incidència en la importància de l'oralitat en la transmissió del patrimoni immaterial. El concert central d’aquesta edició serà el de Mercedes Peón, coprogramat en col·laboració especial amb el Teatre Principal d’Inca, on tendrà lloc el 8 de desembre. La cantant estrenarà a Mallorca el nou projecte ‘Osmose’, una proposta performativa que hibrida imatge, so i llums amb espai per a la improvisació, l’emoció i la creació d’una dramatúrgia sonora i visual commovedora, amb el focus posat en el llegat de les dones de l’industria conservera gallega i les relacions entre identitat, tradició, gènere i indústria.

En l’apartat musical, TardOral recull una bona selecció de propostes noves, tant locals com d’altres territoris, amb especial èmfasi en propostes que lliguen tradició amb contemporanitat, com a camí que garanteix la perpetuació de l’arrel de manera significant en l’actualitat. L’inici del cicle el marcarà el trio Marala amb ‘Jota de morir’, un cant a la mort amb voluntat d’integrar-la a la vida, desmitificar-la i retre-li homenatge. Serà el 4 d’octubre en el marc del FLEM a Calvià.

Diumenge 6 d’octubre, Alba Careta i Henrio estrenen a Mallorca l’espectacle ‘Udolç’, un viatge oníric a través de cançons de bressol que han passat de generació en generació.

Una cita que no pot faltar ja al TardOral és el Sopar de Cantadors i Cantadores a Can Tronc. Es tracta d’una proposta de folk immersiu i participatiu que reivindica la cançó com a espai de trobada i intercanvi, dinamitzat per diversos músics durant tot el sopar, que tendrà lloc el 23 de novembre. Abans, però, dijous 7, també es podrà gaudir d’una experiència gastronòmica al restaurant Cuit de Palma, amb el sopar i maridatge inspirat en el Tradicionari i el Cançoner Popular de Mallorca.

També repeteix format el tast de ‘Vinyes i arrels’, enguany amb la música de la cantautora Mar Pujol, que obrirà el seu rebost de cançons per trobar-hi l’encaix amb els vins del Celler Miquel Oliver de Petra, que seran el maridatge perfecte per aquestes ‘Cançons de rebost’, que sonaran per primera vegada a Mallorca el proper 19 d’octubre.

De la seva banda, Josep Pedrals presentarà al TardOral l’espectacle poètic ‘Suc de garrofes i oli de saüc’, una aproximació documentada i entretinguda a la figura de Francesc Vicent Garcia, Rector de Vallfogona. Serà el 9 de novembre amb un tast de pasta de figa a la finca Es Rafalet de ca l’amo Julià, a Algaida, seu del projecte Flor de Figa.

Del Pla es continuarà cap a Santanyí per resseguir els versos de Vicent Andrés Estellés a través de la cantant i compositora valenciana Sandra Monfort, que oferirà un concert titulat ‘A mamar tots els versos!’. L’actuació serà el 14 de novembre i s’emmarcarà en les jornades dedicades al poeta de Burjassot a la Casa Blai Bonet. Centre de poesia.

El cicle s’enriqueix amb altres dues propostes ben destacades: d’una banda, la instal·lació artística ‘Bugaderes’ al pati de les Rentadores i aljub de La Misericòrdia. Es tracta d’una intervenció que acompanyarà l’exposició ‘L’escriptura en el relat artístic’ al centre cultural, i al voltant de les quals estan programades dues xerrades els dies 5 i 19 de novembre.

L’altra novetat és la jornada Sibil·Lab, una proposta pensada per revisar el que és un dels elements de cultura d’arrel i ritual més significatius a Mallorca, el cant de la sibil·la, sota prismes de pensament i creació contemporanis. La cloenda de la jornada, així com del TardOral, serà el concert experimental Sibil·Lab, es desenvoluparà sota la batuta de Joana Gomila per trenar el cant de diverses sibil·les, a través de les quals es vol explorar la vigència d’aquest ritual, els sentits que projecta i les possibilitats de diàleg amb l’actualitat. Jornada i concert tendran lloc els dies 13 i 14 de desembre, entre Palma i Sant Joan.

Nit de les ànimes

Com cada any es posarà un focus d'atenció a la festivitat de Tots Sants amb una sèrie de propostes per a divulgar-ne els rituals. La Fundació Mallorca Literària encetarà la campanya ‘A Mallorca Nit de les Ànimes’, que inclou activitats educatives per a biblioteques i centres educatius, així com sessions familiars d’activitats al voltant d’aquesta festivitat.