La literatura de viatges, protagonista del Literanit 2024 en el setè centenari de Marco Polo

'Literatura de viatges. Representacions del món' és el lema de la sisena edició del festival de promoció de la lectura Literanit, el darrer dissabte de setembre, dia 28, que es durà a terme a escenaris de les Balears, el País Valencià i Catalunya, en complir-se 700 anys de la mort de Marco Polo, el 1324. Seran una quarantena d’activitats, entre col·loquis, conferències, presentacions de llibres, teatre, cinema, música, itineraris guiats, contacontes, tallers i exposicions bibliogràfiques.

Literanit és una iniciativa de la Institució Francesc de Borja Moll, amb el suport dels governs de les Illes Balears i de Catalunya, del Consell de Mallorca, de l’Ajuntament de Palma i d’altres entitats. Si bé aquesta activitat va néixer a Mallorca el 2019, en poc temps ha ampliat el seu àmbit d’implantació a la resta dels Països Catalans. D’acord amb el caràcter obert i participatiu del festival, totes les activitats són gratuïtes però cal inscriure-s'hi a https://literanit.cat/

L’Odissea, Albert Camus, els germans Borges, els visitants il·lustres del barri del Terreno a Palma i del Port de Sóller, la Serra de Tramuntana, el Perú, Robert Graves, Camoes, l’Amazònia, el Viatge a Cotiledonia de Cristóbal Serra, George Sand, Jules Verne, les rondalles mallorquines, el viatger Francesc des Valers, Walter Benjamin, Aurora Bertrana o la literatura inspirada en Formentera són algunes de les històries i personatges que integren el programa. Es duran a terme activitats a Palma, Manacor, Santa Maria, Alaró, Sóller, Felanitx, Deià, Sineu, Ciutadella, Maó, Eivissa, Formentera, Barcelona, Reus, Girona, Cambrils, Sant Quirze, Sitges, Vacarisses, Castelldefels i Sueca.

La Institució Francesc de Borja Moll, conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears, el Govern i el Consell de Mallorca, ha organitzat unes Jornades Professionals, que es duran a terme el dijous abans, dia 26, a l’Arxiu del Regne de Mallorca, a les quals convida al sector del llibre: editors, llibreters, escriptors, etcètera, si bé seran obertes al públic en general. Estaran integrades per dues conferències de les professores Isabelle Bes i Lourdes Pereira i la projecció del documental My Majorca, amb guió de Robert Graves, presentada per Magda Rubí i Nofre Moyà. Divendres 27, a Ciutadella, Patricia Almárcegui impartirà un taller de literatura de viatges. La resta d’activitats es duran a terme dissabte, dia 28.

El pregó d’enguany anirà a càrrec del traductor i professor Eduard Moyà, i el manifest per la lectura l’impartirà Magdalena Gelabert, filòloga i autora d’assaig i poesia. Des de Catalunya, es desplaçaran expressament a Mallorca, per a participar en el festival, els escriptors Xavier Moret, que parlarà de la seva llarga trajectòria com a viatger; Miquel Martín i Serra, que presentarà la seva novel·la Guanyaràs una mar llisa; i la professora Hélene Rufat, que abordarà els universos de la mitologia i del filòsof d’origen menorquí Albert Camus. Entre els participants a les diverses activitats d’enguany hi seran també els escriptors Miquel Rayó, Miquel Àngel Vidal, Nadal Suau, Damià Rotger, Clara Barceló, Maria Teresa Ferrer, Helena Tur i Susana Vallejo; els estudiosos de la historia i la literatura Francesca Lladó, Carles Cabrera, Jaume Bernat Adrover, Nicolás Moragues, Jaume Guiscafré, Gaspar Valero i Sergi Viciana; els periodistes Rafel Gallego i Joan Carles Palos; els actors Luca Bonadei, Bernat Molina, Neus Cortès i Aina Zuazaga; la cantant Mar Grimalt; i els artistes visuals Clara Nubiola i Miguel Pang.

Les llibreries Lluna, Drac Màgic, Embat, Casa del Llibre, Rata Corner, Abacus i La Biblioteca de Babel, de Palma; Gaudí, de Reus; Les Voltes, de Girona; i Paper d’Arròs, de Sueca, integren part del programa d’aquest Literanit dedicat a la literatura de viatges. També hi participen les biblioteques de la xarxa de Palma de Cort, Joan Alcover, Son Ximelis, Nou Llevant i Josep Maria Llompart; Can Sales; les biblioteques de Deià, Sóller i Sineu; les de Ciutadella i Maó; Can Ventosa i la Biblioteca Insular d’Eivissa; i les de Cambrils, Sant Quirze, Sitges, Vacarisses i Castelldefels. A Palma, d’altres escenaris seran, a més dels ja citats, Casa Planas, el bar Mavi i Can Balaguer; a la Part Forana mallorquina, la Institució Alcover a Manacor, l’Espai Passatemps de Santa Maria i Call Vermell, a Felanitx; a Formentera, el Centre Gabriel Tur ‘Gabrielet’; i a Barcelona, la Sala Siconi, el Taller Fosforito i La Llama Store. També hi col·laboren l’Ajuntament d’Alaró, Òrbita Edicions, l’Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca, el Consell de Formentera, Ràdio Illa, Formentera Ràdio i l’Obra Cultural de Formentera.