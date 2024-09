'L’home a qui li costa dir no', article de Bartomeu Mestre, 'Balutxo', sobre el llibre 'Isidor Marí Mayans. El compromís ètic i polièdric'

L'escriptor i investigador històric, Bartomeu Mestre, 'Balutxo', ha publicat a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, un article titulat 'L’home a qui li costa dir no', on parla del llibre 'Isidor Marí Mayans. El compromís ètic i polièdric', d’Enric Ribes i Marí, publicat per l’editor Lleonard Muntaner dins de la col·lecció En diàleg.

Balutxo també parla a l'article de la presentació del llibre que es va fer dissabte passat en el marc de la Setmana del Llibre i, evidentment, també, de la figura d'Isidor Marí Mayans.

Balutxo comença el seu article dient: «Dissabte passat, 14 de setembre, en els jardins de la Misericòrdia de Ciutat i davant d’un públic prou interessat, es va presentar Isidor Marí Mayans. El compromís ètic i polièdric d’Enric Ribes i Marí, publicat per l’editor Lleonard Muntaner dins de la col·lecció En diàleg. D’aquest llibre, més que recomanable, Damià Pons va fer de padrí jove amb l’enaltiment del protagonista i amb l’aclariment que els elogis no brollaven de l’amistat que els uneix. Destacà que Isidor és una persona que sempre sap trobar el punt positiu de les coses. Va fer riure tothom en posar d’exemple el vistós contrast amb qui va saber trobar profit fins i tot dels anys de seminari (per a Damià un camp de concentració). El volum, de poc més de 110 pàgines, està fragmentat en sis capítols que tracten, en blocs temàtics, els episodis més destacats de la biografia d’Isidor: la vida a Eivissa, els estudis, la música, la feina com a filòleg, la poesia i la literatura i, finalment, la tasca de professor i sociolingüista. El diàleg s’inicia amb el pròleg d’Enric Ribes i, al final, s’arrodoneix amb una bibliografia bàsica i una discografia.»

