Neix el segell editorial Enderrock Llibres, especialitzat en l’àmbit musical

L’editorial especialitzada en temàtica musical Grup Enderrock presenta el nou segell Enderrock Llibres, dedicat a l’edició de llibres temàtics. Trenta anys després de publicar el primer número de la revista Enderrock, el grup editorial fa un pas endavant per ampliar i reforçar la seva proposta cultural amb un nou format.



La voluntat d’Enderrock Llibres és ampliar els continguts i arribar a nous lectors amb una eina de difusió especialitzada en l’àmbit musical, que potenciarà i diversificarà el focus d’acció de l’editorial. El segell promourà la memòria musical del país i el seus estils i moviments musicals nacionals, sense deixar de banda la mirada a l’escena internacional, ni tampoc la traducció d’obres en altres llengües.



«Explorar la memòria musical permetrà als lectors reconnectar amb el patrimoni i els referents que formen part de la seva banda sonora, tant per aprofundir en el coneixement, com per establir vincles emocionals amb la pròpia experiència. Enderrock Llibres vol fer una aportació rigorosa i transversal a la bibliografia històrica de la música catalana», han explicat.



Enderrock Llibres vol ser «segell de referència» en la publicació de llibres d'assaig i altres gèneres centrats en la música popular dels Països Catalans i d’arreu del món. Les obres es publicaran en llengua catalana, amb la voluntat també d'expandir el catàleg a d'altres idiomes. Els llibres de la col·lecció es distribuiran a les llibreries d'arreu dels Països Catalans a través de Xarxa de Llibres.

Primer llançament



Enderrock Llibres publicarà el primer títol aquest mes de novembre, amb la previsió d'editar una desena de títols durant el 2025: L'estaca. Crònica d'una cançó sense fronteres de Joaquim Vilarnau, amb pròleg de Lluís Llach.



L’estaca és una cançó que sempre ha lluitat contra les circumstàncies. Es va donar a conèixer en un EP de quatre cançons editat l’any 1968. Era l’última de la cara B, un lloc que no li augurava una gran promoció. Tot i això, des del desembre de l’any següent va ser sistemàticament censurada. I va ser, precisament entre prohibicions, que L’estaca va créixer i es va convertir en himne. Primer contra el franquisme i després, fent un salt internacional, contra qualsevol tipus d’opressió. Va ser protagonista en l’ascens del sindicat Solidaritat a Polònia, i es continua cantant a molts països, sempre en contextos de combat democràtic. Per això l’han feta seva a les lluites de Belarús, Occitània, País Basc, Tunísia…



La cançó de Lluís Llach s’ha assentat com un referent internacional cultural ineludible quan fem un repàs de les cançons de lluita. S’han enregistrat i publicat més de 400 versions en pràcticament tots els estils musicals i s’ha traduït a més de 40 idiomes diferents. La seva vigència queda fora de dubte, ja que la immensa majoria d’enregistraments de L’estaca són del segle XXI i cada any n’apareixen uns quants més.



Joaquim Vilarnau ha escrit un apassionant relat que aprofundeix en la història de L’estaca a Catalunya, però també, i sobretot, la seva aventura internacional. El llibre dona a conèixer qui i per què la canta o l’ha cantat, què pensen de la cançó els seus intèrprets i quin significat té per a ells. La història d’una cançó sense fronteres que continuarà sonant mentre hi hagi estaques per tombar.