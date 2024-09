L’Institut d’Estudis Baleàrics presenta una nova edició de Fira B!

Aquest dilluns, a la seu de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), el secretari autonòmic de Cultura del Govern, Pedro Vidal, i el director de l’IEB, Llorenç Perelló, acompanyats del director insular de Cultura, Guillem Ginard, el director d’Es Baluard Museu, David Barro, la responsable d’Apropa Cultura Balears, Maria del Mar Matas, i el director general de música i arts escèniques de l’Ajuntament de Palma, Rafel Brunet, han presentat el programa de la novena edició de Fira B! Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears.

El mercat professional de música i arts escèniques més important de les Illes Balears, Fira B!, separa per segon any les disciplines de música i arts escèniques. Així, el programa d’arts escèniques es desenvoluparà del 3 al 6 d’octubre i el de música, del 6 al 9 de novembre.

El programa d’arts escèniques enguany compta amb un total de 25 espectacles, de gèneres diversos que inclouen la dansa, el circ o els nous formats, passant pel teatre de text, les instal·lacions i els espectacles de carrer. El país convidat d’aquesta novena edició és Suïssa, amb la presència de 2 companyies a la programació, I’m not a Hero, de Fluctus, i Maybe a Concert, de Raissa Avilés, gràcies a un programa d’intercanvi entre Fira B! i el festival suís Territori, de Bellinzona.

L’acte inaugural serà el dijous 3 d’octubre, a les 20.30 h al Teatre Principal de Palma, amb l’obra 'Els dies bons', de Produccions de Ferro, a partir de la novel·la homònima d’Aina Fullana. La clausura de Fira B! d’arts escèniques serà diumenge dia 6 d’octubre, al Teatre Municipal Xesc Forteza. A les 20.30 h, la companyia de Marilén Ribot representarà Cuirassa Oberta, peça guanyadora del premi a millor interpretació femenina 2023 per l'ATAPIB - Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears i que compta amb un ajut a la Creació de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

La programació d’arts escèniques està formada per 18 obres de les Illes Balears i 7 peces de fora, procedents del País Valencià (intercanvi amb DansaValència), Catalunya, Castella i Lleó, Suïssa i Holanda. Entre les propostes de les Balears hi ha presència d’Eivissa, amb la companyia Ses Honorables Virtuts Il·lògiques, que presentarà 'El Viatge'; i de Menorca, amb la Resistència Teatre, que presentarà 'Yo soy una fiesta', obra guanyadora d’Art Jove 2023.

D’altra banda el programa de música inclou concerts de diversos gèneres musicals agrupats per dies. Així, el primer dia està dedicat a la música clàssica i les actuacions es concentren al Teatre Xesc Forteza; dijous 7 i divendres 8 agafa protagonisme el pop, rock i músiques urbanes i del món a les tres sales d’Es Gremi. Dissabte 9 de novembre, al Teatre Xesc Forteza es podran escoltar les actuacions de jazz.

Fira B! té lloc en espais i escenaris emblemàtics de la ciutat de Palma. Els escenaris de l'edició del 2024 d’arts escèniques seran els teatres municipals Mar i Terra i Xesc Forteza; el Teatre Principal de Palma, el Museu d'Art Contemporani Es Baluard, la plaça de la Verge del Miracle (plaça de sant Magí), el Parc de la Feixina.

Pel que fa a Fira B! Música, els espais seran principalment a Es Gremi i al Teatre municipal Xesc Forteza. El país convidat és Polònia, país amb el qual s’han aconseguit diversos intercanvis musicals, com són Coals, Sutari i Mary Komasa. També d’aquest país hi ha convidats que participaran a les Jornades Professionals.

Les peces que formen part del programa han estat seleccionades entre les més de 1.000 propostes entre música i arts escèniques presentades a través de la convocatòria oberta que es va tancar a final del mes de febrer.

Fira B! combina programació artística i Jornades Professionals dedicades al sector que es duran a terme al teatre Mar i Terra.

A les Jornades professionals d’arts escèniques i de música hi haurà xerrades, tallers, presentacions i speedmeetings. Els eixos principals de les jornades professionals són la col·laboració i creació de sinergies, la mediació i com habitar l’espai públic des de les arts vives; així com la sostenibilitat, la coproducció i eines per a artistes (drets, màrqueting, etc), entre d’altres.

Durant el transcurs de l’acte, el director de l’IEB, Llorenç Perelló, ha anunciat que enguany els Premis Enderrock de la Música Balear 2024 s’entregaran dins la programació de Fira B!. Dia 6 de novembre, el Teatre Principal acollirà l’entrega del Premis. «És una manera de crear sinèrgies, no només amb les institucions públiques, sinó també amb les empreses privades que treballen en l’àmbit de la música a les Illes», ha manifestat Perelló.